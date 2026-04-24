Installationsledning och samordning inom avancerad infrastruktur
2026-04-24
TREJO Consulting AB är ett mindre konsultföretag med ledande kompetens inom tunnelsäkerhet i komplexa anläggningar. Vi är en viktig del i flera stora spännande infrastrukturprojekt vilket har gett oss ett unikt nätverk inom branschen.
TREJO växer och söker nu nya medarbetare till våra uppdrag i komplexa undermarkanläggningar. Som anställd hos oss får du jobba i olika projektskeden för statliga, kommunala och privata beställare. I nära samverkan med våra kunder och berörda aktörer bidrar vi till att upprätthålla en fungerande och robust säkerhet i anläggningarna - i praktiken, över tid och med människors säkerhet i fokus.Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Vi söker dig med intresse för tunnelsäkerhet, konstruktioner och infrastruktur samt trafik- och anläggningssystem. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta installationsledning och samordning för ett flertal säkerhetsstödjande installationsområden. I rollen ingår att kontinuerligt ha en dialog med många intressenter inom flera teknikområden, under planering, projektering- och byggskede, samt som stöd under driftskedet. Du blir en viktig del av ett engagerat team med erfarna kollegor.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna, leda och följa upp installationsarbeten inom olika teknikområden
Samordning mellan teknikområdena så som säkerhet, Installation samt styr och övervakning
Ta fram, samordna och följ upp kravspecifikationer och kravuppfyllnad i entreprenader
Granska och kvalitetssäkra dokumentation, tillse att handlingar motsvarar ställda tekniska och funktionella krav
Granska tekniska lösningar och förutsättningar för framtida förvaltning och underhåll, genom bevakning av tillförlitlighet-, underhållsmässighets- samt styr o övervakningsaspekter inom området i förhållande till kravställningar
Koordinera, strukturera och genomföra samordnad provning (FAT och SAT) inom olika installationsområden
Medverka vid installation/driftsättning/syner och funktionskontroller.
Genomföra utredningar, riskhantering och riskbedömningar vid bortfall av teknisk funktion
Erfarenhetsspridning från projektering och byggnation av nya anläggningar till underhåll och förvaltning
Korrdinera utbildnings- samt övningsmoment kopplat till olika installationsområden (så som elkraft, belysning, ventilation, hissystem, rulltrappor, brand och säkerhetssystem samt styr- och övervakning).
Vi söker dig som har
Högskole-/universitetsexamen inom relevant område
10 års erfarenhet inom infrastruktur eller i en liknande roll
Kunskap om tillämpning av svenska lagar och regler inom arbetsområdet samt tillhörande internationella normer och standarder
Goda språkkunskaper, korrekt svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Ett stort intresse för att skapa en hållbar samhällsutveckling
Det är meriterande om du
Arbetat i Trafikverkesprojekt och har kunskap om program och processer inom Trafikverket
Arbetat inom komplexa infrastrukturprojekt, sjukhus, flygplatser, tunnel/undermarkanläggningar
Arbetat med planering och genomförande av samordnad provning i större installationsprojekt
Arbetat med anläggningsövervakning i större tunnelprojekt/undermarkanläggning
Rollen ställer krav på att du har en kommunikativ förmåga där du skapar goda relationer som gynnar dina samarbeten. Du behöver ha en problemlösande inställning och en vilja att komma framåt i de uppgifter du tar dig an. Då våra projekt innebär en varierande vardag som består av en kombination av arbete på kontor varvat med att vara på plats ute hos kund är det viktigt att vår nästa kollega också trivs i detta och kan strukturera sitt arbete väl därefter. God planeringsförmåga och struktur kommer vara centrala delar för att lyckas i ditt arbete. Dina personliga egenskaper väger tungt i vår urvalsprocess av medarbetare.
Vårt företag/om oss
Vi vill genom våra unika nätverk skapa förutsättningar för branschens utveckling och bidra till en säker och tillförlitlig infrastruktur. Vi är ett härligt gäng som har fin social sammanhållning och ställer upp för varandra. Utöver våra uppdrag har vi regelbundna fritidsaktiviteter tillsammans. På TREJO finns stora möjligheter för våra medarbetare att påverka både arbete och arbetsplats.
Vi har ett nära samarbete med vårt systerföretag Moresco Projektledning och i den nu aktuella rollen finns möjlighet att arbeta tillsammans med Morescos konsulter i de uppdrag vi bemannar gemensamt. För mer info om Moresco, se moresco.se.
Trejo och Moresco är viktiga delar av Qflow Group som samlar de bästa specialistbolagen inom samhällsbyggnad. Tillsammans skapar vi ett smartare och mer hållbart samhälle, se qflow.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
411 04 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
