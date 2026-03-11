Installationsledare
Peab Sverige AB / Byggjobb / Malmö
2026-03-11
Installationsledare
Vill du arbeta i tidiga projektskeden och delta i centralt strategiskt utvecklingsarbete gällande installationsteknik? Vi erbjuder en unik chans att utvecklas som installationssakkunnig i en roll som har fokus på projektstöd. Du får möjlighet att lära känna stora delar av Peabs byggverksamhet och fördjupa dig inom installations- och byggteknik tillsammans med några av Sveriges främsta specialister inom sina områden.
Peab söker nu installationsledare med inriktning på projekteringsfasen. Rollen ligger inom Peabs byggverksamhet, Peab Teknik. Enheten fungerar som ett specialistteam, som både driver strategiska utvecklingsfrågor och agerar expertstöd i byggprojekt.
Om arbetet
Operativt projektstöd är centralt i tjänsten. Detta innebär att stötta projekt i tidigt skede med teknik, kostnader och upphandlingar. I projektering samordna installations-konsulter/entreprenörer och beställare mot rätt teknisk lösning och rätt kostnad. I slutskede av produktion utför Peabs installationsledare viktiga funktionskontroller av installationssystemen, något Peab har väl utvecklade system för.
Om dig
Vi vill att du har civil-, eller högskoleingenjörsexamen. Du har erfarenhet från projektering av olika typer av byggnader främst inom nybyggnation och stor förståelse för installationer. Vi tror att du har erfarenhet från att projektera VVS, El eller styr och vill ta nästa steg i utvecklingen och vara närmare projekten och se när modellerna blir byggnader.
För att lyckas i rollen bör du ha förmåga att leda andra driva projekt självständigt. Du gillar utmaningar, att reda ut frågeställning och att få saker gjorda tillsammans med andra. Självklart har du ett genuint intresse för installationsteknik.
Övrig information
Placering Peabs kontor i Malmö eller Helsingborg. Resor ingår i tjänsten.
Eventuella frågor besvaras av:
Johan Svensson, gruppchef energi-och installationsteknik.Johan.svensson9@peab.se
. 0704-401821
Anneli Nådin, HR Partner, anneli.nadin@peab.se
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
