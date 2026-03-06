Installationskonsulter till vår satsning inom Industry & Infrastructure
2026-03-06
Om rollen
Inom Ramboll Buildings arbetar vi i komplexa och tekniskt utmanande projekt mot olika kundsegment. Nu söker vi engagerade kollegor med kompetens inom El, Styr och VVS till vår växande verksamhet, Industry & Infrastructure Facilities, där vi utvecklar byggnader kopplade till industri och infrastruktur.
Vi etablerar oss i Gävle och Falun med ambitionen att komma närmare våra kunder i lokalområdet - och nu har du chansen att vara med från start och prägla vår utveckling.
Bygg framtiden lokalt - som en del av något större
Du blir en del av enheten, Building Services Mid/North fördelat på flera kontor från Uppsala till Umeå. Vi är en del av vår globala Service Line, Industry and Infrastructure Facilities, där vi främst arbetar med stora projekt inom industri, infrastrukturbyggnader, vattenverk och reningsverk - ofta i multidisciplinära team. Vår organisationsstruktur möjliggör samarbete över kompetensområden och landsgränser då vi tillhör en global sektor, så att vi kan mobilisera rätt expertis för varje uppdrag - oavsett var den finns i organisationen.
I dag finns ingen etablerad verksamhet inom service line, Industry & Infrastructure Facilities, i regionen - men vi vill växa. Tillsammans bygger vi upp ett starkt lokalt team med fokus på teknisk kompetens, affärsmässighet och nära kundrelationer.
Du kommer att:
Arbeta med projektering och rådgivning inom ditt teknikområde
Vara med och utveckla affärer och skapa långsiktiga kundrelationer
Bidra till att forma vårt erbjudande i regionen
Samarbeta med kollegor från andra service lines och affärsområden.
Du blir inte ensam - vi har redan starka kollegor inom Ramboll Buildings och övriga affärsområden i regionen. Nu kompletterar vi med specialistkompetens inom el, styr och VVS för att komma närmare lokala kunder inom industri och infrastruktur.
Vi söker dig
Du har flera års erfarenhet inom el-, styr- eller VVS-projektering
Du är självgående men trivs i team
Du vill ta ansvar och vara med och bygga upp något nytt
Du har ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt.
Därför ska du välja oss
Möjlighet att påverka och bygga upp ett team från grunden
Stöd av ett starkt nationellt och internationellt nätverk
Tvärdisciplinärt samarbete inom hela Ramboll
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året.
Vill du vara med och skapa en stark lokal närvaro inom Industry & Infrastructure Facilities i Gävle och Falun?
Skicka gärna in ditt CV som ett första steg - vi ser fram emot att ta del av din ansökan och hoppas kunna bygga något riktigt spännande tillsammans!
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
