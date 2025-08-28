Installationselektriker till kund inom fordonsbranschen
Göteborg
Har du erfarenhet av elinstallationer och ett intresse för fordon? Vår kund inom fordonsbranschen söker en installationselektriker för att stärka sitt team. Här får du möjligheten att arbeta med både lätta och tunga fordon i en innovativ och dynamisk miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus.
I rollen som installationselektriker kommer du att arbeta med installation och service av elsystem i fordon. Arbetsuppgifterna innefattar montering och installation av elektriska komponenter, felsökning och reparation av elsystem samt testning och verifiering av installationer för att säkerställa att de uppfyller gällande standarder. Du kommer även att dokumentera dina arbeten och samarbeta med tekniker och ingenjörer för att utveckla och optimera elinstallationerna.
Din Profil
Vi letar efter dig med en teknisk bakgrund och gedigen kunskap inom fordonselektronik. Du arbetar noggrant, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs både i självständiga uppgifter och i samarbete med kollegor. För att lyckas i rollen behöver du ha en utbildning och erfarenhet som elektriker, helst med inriktning mot fordon. Det är avgörande att du har god förståelse för fordonselektronik, elsystem och gällande elsäkerhetsföreskrifter. B-körkort är ett krav.Om företaget
Autorekrytering är Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag inom motorbranschen. Vi är specialiserade på att matcha rätt personer med rätt arbete och hjälper varje år hundratals kandidater att hitta sina drömjobb. Vårt breda nätverk och djupa branschkunskap gör oss till den självklara partnern för företag som söker kompetens inom motorbranschen. Vi arbetar både med direktrekryteringar till våra kunder och med konsultuppdrag där du arbetar ute hos kund men är anställd av Autorekrytering. Denna flexibilitet gör att du själv kan välja vilken typ av anställning som passar dig bäst, och vi matchar dig mot din nästa drömtjänst. Vi tror på långsiktiga relationer och strävar efter att skapa värde för både våra kandidater och våra kunder. Vårt mål är att alltid överträffa förväntningarna och vi är stolta över att vara den ledande aktören inom vår nisch.
Om du har frågor kring processen eller tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kajsa Fyhr på kajsa.fyhr@autorekrytering.se
.
