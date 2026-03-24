Installationselektriker till centrala Stockholm
Arbetsgivare: eLinked AB
Ort: Stockholm
Anställning: heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Är du en erfaren och fullbetald installationselektriker som vill arbeta i stabila projekt med tydlig struktur och bra villkor? Då kan det här vara rätt nästa steg.
eLinked AB söker nu självgående elektriker till entreprenad, nyproduktion, ombyggnationer och serviceuppdrag runt om i Stockholmsområdet. Här arbetar du i projekt som är välplanerade, med ordning och reda - och där du får förutsättningar att göra ett bra jobb utan onödiga hinder.
Du kommer arbeta med klassiska elinstallationer i bostäder, kommersiella fastigheter och andra typer av byggprojekt, ofta tillsammans med ett erfaret team men även självständigt beroende på uppdrag.
Det här erbjuder vi
Trygg anställning med kollektivavtal (Installationsavtalet)
Konkurrenskraftig lön och möjlighet till ackord
Långsiktiga och stabila uppdrag
Tjänstepension och försäkringar via Fora
Friskvårdsbidrag
Arbetsmobil och moderna arbetsverktyg
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar
Goda utvecklingsmöjligheter, t.ex. mot ledande montör eller projektledare
En seriös arbetsgivare med bra arbetsklimat och tydliga strukturerDina arbetsuppgifter
Som fullbetald elektriker arbetar du brett inom installation och service. Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt men innefattar bland annat:
Installation av el i belysning, kraft och uttag
Kabeldragning, inkoppling och driftsättning
Felsökning och åtgärder
Montage av svagström, brandlarm och säkerhetssystem
Ritningsläsning och arbete efter tekniska underlag
Ansvar för kvalitet och framdrift i ditt arbete
Du förväntas kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dina uppgifter och bidra till ett effektivt och professionellt arbetsflöde.
Vi söker dig som
Är fullbetald installationselektriker
Har ECY-certifikat eller motsvarande
Har några års erfarenhet i yrket
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs både med självständigt arbete och i team
Meriterande
Erfarenhet av entreprenadprojekt eller service
Tidigare ansvar i projekt eller som ledande montör
Om eLinked AB
eLinked AB är ett specialiserat rekryterings- och bemanningsföretag inom el och teknik. Vi samarbetar med etablerade aktörer i branschen och fokuserar på långsiktiga matchningar där både elektriker och kund trivs och utvecklas.Så ansöker du
Skicka in ditt CV samt en kort presentation. Urval sker löpande - tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Arbetsplats
eLinked Stockholm Kontakt
Christoffer Andersson christoffer@elinked.se Jobbnummer
9816460