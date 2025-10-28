Installationselektriker sökes till Stockholm
2025-10-28
Installationselektriker
Vi söker en engagerad och driven installationselektriker för att förstärka vårt team i Stockholm. Om du har erfarenhet inom elinstallationer och är redo för nya utmaningar, vill vi gärna höra från dig!
Hos Upplands El & Bemanning får du möjlighet att arbeta i ett engagerat och stödjande team där din utveckling står i fokus. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning och goda möjligheter att växa både inom ditt yrke och i din karriär. Våra projekt spänner över olika storlekar och komplexiteter, vilket ger dig chansen att bredda din erfarenhet och kompetens.
Vi värdesätter våra anställda och satsar på en trivsam arbetsmiljö där alla känner sig uppskattade. För att främja gemenskapen erbjuder vi regelbundna teambuilding-aktiviteter och sociala evenemang - för oss är det viktigt att ha roligt tillsammans!Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss på Upplands El & Bemanning får du ett omväxlande och stimulerande arbete, där du kommer att vara en viktig del av vårt team. Ditt arbete kommer att innefatta en rad olika arbetsuppgifter, från installation, nyproduktion, felsökning, till underhåll och ombyggnationer. Du kommer att delta i både små och stora projekt, vilket ger dig möjlighet att bredda din kompetens inom olika områden.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet som installationselektriker
Flytande svenska I tal och skrift
Flexibel I arbetstider då viss övertid kan förekommer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är installationselektriker med minst 2 års erfarenhet och en genuin passion för ditt yrke. Vi tror att du är en positiv, social och kommunikativ person som trivs i både självständiga arbetsuppgifter och i samarbete med kollegor. Du har en proaktiv inställning och är inte rädd för att ta i där det behövs.
För att trivas och göra ett bra jobb hos oss är det viktigt att du är flexibel, självgående och målmedveten. Du har en vilja att ständigt utvecklas och ser kommunikation som en nyckel till framgång - både i ditt eget arbete och i samarbetet med kollegor och kunder.
Vi värdesätter att du tar ansvar för dina uppgifter och är lösningsorienterad i ditt arbete. Hos oss får du möjlighet att vara en viktig del av ett växande och dynamiskt team!
Lite om oss
Upplands El & Bemanning, en del av Fall forward AB är ett pålitligt El entreprenadsupport. Vi specialiserar oss på att erbjuda kvalificerade elektriker för uthyrning till olika projekt inom Stockholm. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
