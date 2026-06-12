Installationselektriker sökes

Prowork Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Gävle
2026-06-12


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Vill du arbeta i en varierad roll där ingen dag är den andra lik? Vi söker nu en installationselektriker till vår kund i Gävle. Du blir anställd av oss på Prowork Kompetens och arbetar ute hos vår kund i ett uppdrag med goda möjligheter till långsiktig utveckling.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Om tjänsten
I rollen som installationselektriker arbetar du med breda arbetsuppgifter inom installation, service och felsökning. Du blir en viktig del av teamet och samarbetar dagligen med kollegor, kunder, samarbetspartners och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet och god service.

Arbetet omfattar bland annat:
Elinstallationer i olika typer av projekt
Service och underhåll av elanläggningar
Felsökning och problemlösning
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Kontakt med kunder och andra aktörer i projekten
Säkerställande av att arbetet utförs enligt gällande regler och föreskrifter

Vi söker dig som
Har ECY-certifikat
Har B-körkort
Har minst 2 års arbetslivserfarenhet som elektriker
Har god förmåga att läsa och tolka elritningar och scheman
Är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad

Vi erbjuder
Anställning hos oss med konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet att arbeta hos en etablerad kund i Gävle
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
Goda utvecklingsmöjligheter

Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Kontakt
Thomas Conrad
thomas.conrad@prowork.se

Jobbnummer
9961602

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