Installationselektriker (nyproduktion)
Rätt Resurs Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Överkalix Visa alla installationselektrikerjobb i Överkalix
2026-07-28
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Installationselektriker, nyproduktion
För vår kunds räkning, söker vi dig som är en engagerad och kompetent installationselektriker för ett bemanningsuppdrag inom nyproduktion. Du kommer att arbeta med installation i nya byggprojekt, där kvalitet och säkerhet är av yttersta vikt. Uppdraget startar den 3:e augusti och sträcker sig fram till den 18:e december, med möjlighet till förlängning baserat på prestation och projektets fortsatta behov.
Du kommer att arbeta i ett team av trevliga hantverkare i en fin arbetsmiljö (inomhus) och kompetent arbetsledning, där du får möjlighet att bidra med din kunskap. Vi värdesätter teamwork och öppen kommunikation, så du kommer att ha nära samarbete med andra yrkesgrupper. Ditt arbete spelar en central roll i att säkerställa att projekten levereras i tid och enligt gällande branschstandarder.
Under din anställning kommer du också att vara ansvarig för att följa säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler.
Vi söker dig som är noggrann och lösningsorienterad, med en passion för elektrisk installation och en vilja att ständigt utvecklas inom ditt yrke.
Erfarenhet/Kvalifikationer
Utbildning som elektriker eller motsvarande kvalifikationer.
Erfarenhet av installation inom nyproduktion.
God kunskap om el-standarder och säkerhetsföreskrifter.
Erfarenhet av att arbeta med verktyg och utrustning vanliga i installationsarbete.
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och scheman.
Bra svenska och/eller engelska är ett krav Publiceringsdatum2026-07-28Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och noggrann.
Positiv attityd och förmåga att arbeta i team.
Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig arbetsmiljö.
Utpräglad problemlösningsförmåga.
Vad vi erbjuder dig som anställd
Introduktion till arbetet från vårt kundföretag
Arbetskläder och utrustning för arbetets genomförande
Vid behov av boende, så tillhandahåller vårt kundföretag ett enklare boende
För tillresande: Rätt Resurs Sverige AB, står för tillträdesresa och hemresa vid avslutat uppdrag.
En stimulerande och inspirerande arbetsmiljö.
Möjlighet till förlängning av uppdraget.
Om du är redo att ta steget in i ett spännande bemanningsuppdrag och bidra med din kunskap inom elinstallation, tveka inte att söka redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Har du frågor kring tjänsten, maila: info@rattresurs.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rätt Resurs Sverige AB
(org.nr 559297-2961)
956 32 ÖVERKALIX Kontakt
Rekrytering & Bemanning
Rätt Resurs Sverige AB info@rattresurs.se Jobbnummer
10013964