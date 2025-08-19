Installationselektriker/Larminstallatör - Göteborg
Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Kungälv Visa alla installationselektrikerjobb i Kungälv
2025-08-19
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Btp Sweden AB i Kungälv
, Göteborg
, Mölndal
, Stenungsund
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du elektriker med minst 1-2 års erfarenhet och har erfarenhet av larm och larminstallation? Arbetar du som elektriker men känner dig nyfiken på svagström? Vi söker elektriker och svagströmselektriker till våra kunder i Göteborg!Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som elektriker/Installatör hos våra kund får man ett varierande arbete och utför arbetsuppgifter inom allt ifrån installation och reparation, till underhåll och ombyggnationer. Du jobbar med ett sammansvetsat gäng, där ni tillsammans utför arbetsuppgifterna som tar teamet i mål.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas! Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde snarast, eller enligt ÖK.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är elektriker och har minst 1-2 års erfarenhet inom yrket och som är sugen på att ta nästa steg, till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig! Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du är lösningsorienterad och trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Följande är krav för tjänsten:
B-körkort
ECY
Arbetslivserfarenhet inom yrket
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Elektriker/Svagström - Göteborg i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.gbg@btp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker/Svagström-Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Btp Sweden AB
(org.nr 556775-5029)
442 32 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boost Technical Power Kontakt
Jonas Mellbin jonas@btp.se 0732 44 23 04 Jobbnummer
9466056