Installationselektriker Lärling - Bergendahls EL Syd AB - Installationselektrikerjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Bergendahls EL Syd AB

Bergendahls EL Syd AB / Installationselektrikerjobb / Helsingborg2021-04-06Bergendahls El Syd har en ledig plats som lärling, installationselektriker. Du kommer tillhöra ett team där vi jobbar just som ett lag, där vi tillsammans tar ansvar för större och mindre projekt såsom nyproduktioner och bostäder.Bergendahls El Syd har under många år låtit lärlingar växa in i jobbet som installationselektriker. Vi erbjuder nu en ny plats som lärling för dig som är driven, nyfiken och framåt person.Du måste ha gått klart utbildningen: elprogrammet på gymnasienivå.Din placering blir till största del i Malmöområdet och södra Skåne.Vi behandlar ansökningar kontinuerligt så ansök snarast.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bergendahls EL Syd ABMuskötgatan 4c25466 Helsingborg5674510