Installationselektriker i Eskilstuna - Service & Entreprenad
2026-03-10
Är du elektriker i början av din karriär eller en erfaren montör som söker en stabil arbetsplats med härliga kollegor? Vi på Boost växer och söker nu fler stjärnor till vårt team!
Din vardag hos oss
Beroende på din bakgrund och vad som passar dig bäst, matchar vi dig mot antingen serviceuppdrag eller entreprenadprojekt.
Arbetsuppgifter kan innefatta:
Elinstallationer vid ny- och ombyggnationer (entreprenad).
Service, felsökning och underhåll (service).
Arbete i ett sammansvetsat team där kvalitet och säkerhet är i fokus.
Vi har självklart kollektivavtal med SEF, vilket ger dig schyssta arbetsvillkor, bra försäkringar och trygghet från dag ett. Arbetet är på heltid, dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker allt från lärlingar till fullbetalda elektriker. Din erfarenhet är viktig, men din inställning är avgörande. Vi söker dig som:
Tar ansvar och är självgående i ditt arbete.
Är en positiv lagspelare som sprider bra energi.
Vill utvecklas långsiktigt i din yrkesroll.
Genomförd el-utbildning (gymnasial eller motsvarande).
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande
ECY-certifikat (krav för fullbetalda tjänster).
ESA (Elsäkerhetsanvisningarna).
Liftkort, Heta Arbeten eller SSG/Safe Construction.
Din trygghet och framtid
Du blir anställd av oss på Boost, men din placering sker hos ett av våra samarbetsföretag där du arbetar som en naturlig del av deras team. Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person med rätt arbetsplats för att du ska känna dig som en i gänget från start. Ambitionen är glasklar: efter en tids anställning hos oss är målet att du blir erbjuden en fast tjänst direkt hos företaget.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss på jobb.oest@btp.se
. Berätta gärna om du föredrar att arbeta med service, entreprenad eller en kombination och om vad du har för erfarenhet.
Vi arbetar med löpande urval, så tveka inte - skicka in din ansökan redan idag. Ange referens Elektriker-Eskilstuna i ditt mejl.
Boost Technical Power är experter på att para ihop rätt kompetens med rätt företag. Med 16 års erfarenhet i ryggen vet vi hur vi skapar de bästa förutsättningarna för att du ska trivas på din arbetsplats. Vi tror på mångfald, fördomsfri rekrytering och schyssta villkor - vi finns här för att stötta dig genom hela din karriär.
Vi ser fram emot din ansökan!
