Installationselektriker
Ikett Personalpartner AB / Installationselektrikerjobb / Karlskrona Visa alla installationselektrikerjobb i Karlskrona
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Vi söker just nu elektriker, för kunds räkning, i Karlskrona.
Du som söker kan både vara bosatt i närregionen, eller vara intresserad av resejobb. Vid det senare, förser vi dig med boende på plats.
Tjänsten avser allmänt installationsarbete, såsom kabeldragning, stegbyggnation, armaturer, kanalisation, belysning, ritningsläsning med mera, för arbete i industri-, logistik- och/eller kontorsbyggnation.
Arbetstider: måndag - fredag eller måndag - torsdag.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Om företagetProfil
Du som söker är utbildad elektriker, och har fått erfarenhet motsvarande förstaårsmontör upptill fullbetald.
Du innehar ECY-certifikat eller motsvarande.
Liftkort och fallskyddsutbildning är meriterande.
Körkort B är ett krav.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Elektro AB är ett bemanningsföretag som är specialiserat på uthyrning av elektriker till bygg och industriprojekt.
Vi erbjuder både lokala- och resejobb i Sverige och Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett Elektro AB har kollektivavtal med Elektrikerförbundet och är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett Elektro AB Kontakt
Sandra Lundström sandra.lundstrom@ikett.com Jobbnummer
9944002