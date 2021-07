Installationselektriker - Malmö - Svea Renewable Solar AB - Installationselektrikerjobb i Malmö

Svea Renewable Solar AB / Installationselektrikerjobb / Malmö2021-07-072021-07-07Svea Solar är Sveriges största installatör av solceller med cirka 400 medarbetare och har verksamhet i ett flertal europeiska länder. Vi har funnits i 6 år och levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar till privatpersoner och företag där all installation utförs med vår egen personal. Vår vision är att bli Europas ledande aktör inom förnyelsebar energi och bidra till ett fossilfritt samhälle. Tillsammans med våra modiga medarbetare, en innovativ helhetslösning och samarbetet med IKEA blir det möjligt för solenergi att vara det enkla och självklara valet.Vi söker nu efter fler modiga tjejer och killar till en varierad och utvecklande tjänst som resande elektriker till våra Installationer av solcellsanläggningar, batterier och laddstolpar. Detta innebär främst inkoppling av systemen in i fastigheters elcentral. Kunderna består av allt ifrån privatpersoner, lantbruk, BRF föreningar, företag och även större solcellsparker. För att undvika kommunikationsfel vill vi gärna att du behärskar svenska flytande.Några av arbetsuppgifterna inkluderar:Utföra installationer med tillhörande uppmärkning enligt rådande reglerFelsöka en anläggningKundkontakt och planering i samråd med områdeschefFölja arbetsmiljöplanUtföra Isoleringsmätning, kontinuitetsmätning och kapacitetsmätningHantera internt CRM system, solarEdge och Fronius portalerI rollen som elektriker hos oss förekommer det både resor och övernattningar utanför din region.Vem är du?För att lyckas i denna roll ser vi att du klarat av grundläggande el-utbildning samt har minst 2 års erfarenhet inom installationsarbete. Vi ser även gärna att du är praktiskt lagd och gillar att ta dig an nya utmaningar. Då vi befinner oss i en kraftig expansionsfas är det viktigt att du är driven, ansvarstagande och strävar efter den högsta kvalitén. Att du delar vår tro på denna bransch och vill utvecklas inom förnyelsebar energi ser vi som en självklarhet.Svea Solar är arbetsplatsen där du kan utvecklas och växa med företaget.Vi erbjuderEn arbetsplats med trevliga kollegor, god gemenskap och bra arbetsmiljö. För oss är det viktigt att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Vi erbjuder även ett arbetsklimat med högt i tak och en formbar utveckling för dig som anställd.Vi på Svea Solar tror långsiktigt på marknaden för solceller och vi investerar därför långsiktigt i våra medarbetare med certifiering och utbildning.Intresserad?Vi använder oss av Veriferas kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Svea Solars värdegrund. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Ta chansen nu och var med och led utvecklingen mot ett förnybart Sverige med Svea Solar.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Svea Renewable Solar AB5852718