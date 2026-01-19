Installation/byggchef inom elkraft och Reservkraft
Hyrpersonal Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hyrpersonal Sverige AB i Stockholm
, Södertälje
, Linköping
, Ludvika
, Falun
eller i hela Sverige
Installation/byggchef inom elkraft och Reservkraft 0,4 kV
Vi söker nu en engagerad Installation/byggledare inom elkraft och Reservkraft 0,4 kV som vill vara en del av vårt innovativa team. Som Installation/byggledare kommer du arbeta nära våra kunder och leda spännande och komplexa projekt.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
* Arbeta med elkrafts entreprenader såsom ställverk, centraler, reservkraft, styr och övervakning för kraftförsörjning.
* Ha ansvar för totalentreprenad enligt ABT06 och projekteringsansvar.
* Installation av nya anläggningar samt ombyggnationer under pågående drift.
* Driftsättning, avprovning och samordnad provning av anläggningar.
* Erfarenhet av arbete både som entreprenör och beställare.Kvalifikationer
* 10 års erfarenhet inom elkrafts entreprenader.
* Erfarenhet av totalentreprenad med funktionsansvar.
* Tidigare arbete med liknande projekt och installationer.
* Kunskap om driftsättning och avprovning av anläggningar.
Vi erbjuder:
Vi är en mottaglig och engagerad arbetsplats där vi välkomnar mångfald och värdestyrda individer. Tillsammans strävar vi mot gemensamma mål och stöttar varandra för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi har en rättvis och attraktiv lönemodell samt innehållsrika arbetsdagar.
Om du känner att detta stämmer överens med dina erfarenheter och personliga egenskaper, ser vi fram emot att ta del av din ansökan och välkomnar dig till vårt team!
Detta är ett uthyrningsuppdrag där du blir anställd av Hyrpersonal Sverige.
Vi är ett företag, där transparens och sunt förnuft råder och där beslut fattas utan att dras i långbänk. Ett företag, som förstår att dagens medarbetare önskar en flexibel arbetsmiljö med möjlighet att påverka var, när och hur de jobbar. Ett företag som värdesätter korrekta men okomplicerade partnersamarbeten där gemensam lönsamhet är ledordet.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Senior Recruitment Specialist
Orlando Ludvigsson Orlando.ludvigsson@hyrpersonalsverige.se 010-555 86 05 Jobbnummer
9693110