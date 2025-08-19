Inspektörer med juristbakgrund
Vill du bidra till samhällsnytta och värna om välfärden - tillsammans med kunniga kollegor med olika kompetenser?
Trivs du med att arbeta i team och har en juristexamen? Då kan du vara den vi söker! Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker nu flera inspektörer för utredningsarbete till avdelning Öst i Stockholm. Hos oss möter du kollegor från hela landet med varierande utbildningsbakgrund och erfarenhet.
Om jobbet
Som inspektör är du en viktig del av vårt team. Du bidrar med juridisk kompetens i arbetet med att utreda, handlägga och föredra ärenden inom journalförstöring, omhändertagande av journalarkiv samt utlämnande av journaler. Arbetet sker i nära samarbete med andra inspektörer som har bakgrund inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Du kommer ha kontakt med både vårdgivare och enskilda, och ditt arbete bygger på att granska och bedöma utifrån gällande lagstiftning. Hos oss är fokus alltid på människors rättigheter och trygghet. Vi arbetar utifrån tydlighet, integritet och effektivitet - grundat i den statliga värdegrunden.
IVO:s uppdrag förändras över tid, vilket gör att du som inspektör behöver vara beredd att möta nya frågor och prioriteringar.
Vi söker dig som har
• Juristexamen
• God och aktuell IT- och datorvana
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Du behöver kunna arbeta självständigt med stort driv, strukturera och prioritera din tid, men samtidigt vara en lagspelare som trivs med att samarbeta i olika konstellationer. Du är trygg i dina beslut och har förmågan att lyssna in och beakta andras perspektiv. Kommunikation är en av dina styrkor - du uttrycker dig tydligt och förtroendeingivande både muntligt och skriftligt.
Vi värdesätter flexibilitet och en vilja att anpassa sig till nya förutsättningar. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, och arbetsprov kan bli en del av processen.
Vi ser det som meriterande om du har
• Erfarenhet av utredningsarbete, gärna inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete med sekretessfrågor
• Goda kunskaper i allmän förvaltningsrätt
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn och tillståndsprövning i Sverige.
IVO följer ständigt utvecklingen i omvärlden och uppmuntrar initiativ till egen kunskapsutveckling. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat.
Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Anställningen gäller tillsvidare och avser heltid med placering i Stockholm. Provanställning i sex månader tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansökan
Vi vill att du skickar in ett CV och ett personligt brev där det framgår på vilket sätt du uppfyller kravprofilen i annonsen. Sista ansökningdatumet är den 9 september 2025.
För frågor om tjänsten kontakta enhetschef Johan Fagerholm. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Cassandra Rinaldo. Urvalsarbete och intervjuer kommer att hållas löpande. Samtliga kontaktpersoner nås via växeln: 010-788 50 00
Kontaktpersoner
Enhetschef:
Johan Fagerholm
Facklig kontakt Vårdförbundet:
Anna Berggren
Facklig representant Saco-S:
Theresé Sjöberg
Facklig representant ST:
Maria Knight Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
