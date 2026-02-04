Inspektörer inom området välfärdsbrottslighet
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Malmö
, Göteborg
, Jönköping
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
IVO söker inspektörer som gör skillnad för vård och omsorg. Vill du bli en av oss och arbeta med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och förekomsten av oseriösa och kriminella aktörer? Tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor bidrar du i vårt viktiga arbete. Vi söker nu inspektörer med placering på något av IVO:s kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Om jobbet
Som inspektör på IVO får du en central roll i arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet. Ditt uppdrag kommer att innebära att utreda verksamheter och genomföra inspektioner tillsammans med kunniga kollegor. Du får ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär både granskning, analys, bedömning och sammanställning av data. I arbetsuppgifterna ingår även att svara på remisser, skrivelser och ingå i olika projektgrupper. Tjänsten är både utmanande och betydelsefull, där du kommer att bidra till att skapa en tryggare och mer säker vård och omsorg för alla. Arbetet innebär många interna och externa kontakter, med IVO:s samtliga avdelningar och samverkande myndigheter. IVO är en organisation i utveckling och på sikt kan ditt arbetsområde komma att förändras i takt med att IVO får nya uppdrag, prioriteringar och instruktioner.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom juridik, ekonomi eller motsvarande kunskap eller erfarenhet förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av att analysera och strukturera stora mängder information
• hög digital mognad och goda kunskaper i Officepaketet
• mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Du har ett genuint intresse för att göra vården och omsorgen säkrare. I rollen som inspektör behöver du kunna arbeta systematiskt, prioritera och självständigt fatta beslut under tidspress. Du är en trygg person med hög integritet och en god självkännedom. Du har en god förmåga att ta till dig nya kunskaper och arbetsuppgifter och behåller lugnet även i stressade situationer. Din etiska kompass är stark och du agerar i enlighet med rutiner och regelverk. Arbetet förutsätter att du är lyhörd, öppen för att ta in och dela ny information och är tydlig i din kommunikation, både internt och externt. Du tycker om att utbilda. Rollen förutsätter en god samarbetsförmåga där du bidrar till ett öppet arbetsklimat.
Vi lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av att arbeta med att förebygga välfärdsbrottslighet
• erfarenhet av att genomföra inspektioner
• erfarenhet av att granska räkenskaper och göra ekonomiska utredningar.
Vi ställer höga krav på medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kan komma att genomgå en säkerhetsprövning för att placeras i säkerhetsklass.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Din ansökan
Vill du vara en del av vårt viktiga arbete och göra skillnad? Skicka in din ansökan och låt oss tillsammans bygga en tryggare och mer säker vård och omsorg. Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid, som inleds med 6 mån provanställning. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Av din ansökan ska det framgå på vilket sätt du möter de krav som uttrycks i den här annonsen. Sista ansökningsdag är 25 februari 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Kontakt
Enhetschef
Anna Karin Nyqvist anna-karin.nyqvist@ivo.se Jobbnummer
9721700