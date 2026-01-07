Inspektör spårtrafiksäkerhet tillsyn
2026-01-07
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Enhet Spårtrafik ansvarar för tillstånd, tillsyn, regelutveckling, godkännande samt registerhållning inom spårområdet. Enheten har också till uppgift att övervaka konkurrenssituationen på marknaden för järnvägstjänster. Det vill säga att bland annat övervaka att järnvägsföretag och andra sökandes tillträde till järnvägsinfrastrukturen och tjänsteanläggningar sker på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. Spårtrafik har ett komplext och omfattande regelverk för trafiksäkerhet som grundar sig på att man har ett fungerande säkerhetsstyrningssystem. Du kommer att vara en av dem som ska, genom tillsyn, se till att spårtrafikens aktörer följer regelverket. Du kan även komma att delta i det nationella och internationella regelarbetet. Resor ingår.
Hos oss är du viktig
Vill du vara med och utveckla vår tillsyn samtidigt bidra med din kompetens som inspektör? Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- bidra till utveckling inom vår tillsyn utifrån de mandat vi har i vårt uppdrag
- genomföra tillsyner inom spårtrafikområdet
Det innebär att du utför tillsyn för att säkerställa att spårtrafiken följer gällande krav samt regler. På Transportstyrelsen arbetar vi med riskbaserad tillsyn vilket innebär att vi genomför tillsyn där det gör mest nytta.
- arbeta med tillståndshandläggning när behovet finns i vår enhet.
- delta i regelarbete inom spårtrafikområdet
Det innebär att du medverkar i utveckling och uppdatering av regelverk och riktlinjer som styr spårtrafiken. Du bidrar med din expertis för att skapa tydliga och effektiva regler som främjar säkerhet, kvalitet och funktionalitet i spårtrafiken.
Du måste ha
- akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område, exempelvis, trafiksäkerhet, samhällsplanering, transportlogistik, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du också har
- aktuell erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller analytiska arbetsuppgifter
- aktuell erfarenhet från system- eller kvalitetstillsyner
- aktuell erfarenhet från det järnvägstekniska området, alternativt spårvägsteknik eller tunnelbaneteknik
- aktuell erfarenhet gällande utveckling- och förändringsarbete.
Vi vill att du
- är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sin process vidare
- har helhetssyn, dvs du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i ageranden och beslut
- har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering Borlänge.
Tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Petra Särefjord, via e-post mailto:petra.sarefjord@transportstyrelsen.se
.
ST, Anders Bodving och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12744.
Vi behöver din ansökan senast den 29 januari 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Kort om avdelning Väg och järnväg
Avdelning Väg och järnväg består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 390 medarbetare och finns på tio orter, med den största delen av verksamheten placerad i Borlänge, Göteborg och Kista.
Vi utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-12744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Jobbnummer
9670305