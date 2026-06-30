Inspektör med juristkompetens
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-06-30
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Vill du bidra till en tryggare och säkrare vård? Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du arbeta med tillsyn som gör verklig skillnad. Vi söker nu inspektörer med juristkompetens till vårt kontor i Umeå.
Om jobbet
Som inspektör arbetar du med att utreda och bedöma legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning utifrån gällande regelverk.
Arbetsuppgifter:
utreda ärenden som rör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning, exempelvis kopplat till sjukdom (t.ex. beroende), kompetens, läkemedelsförskrivning, vård och behandling eller journalföring,
granska patientjournaler, förskrivningar och annan relevant dokumentation,
genomföra samtal och möten med enskilda yrkesutövare som står under IVO:s tillsyn,
vara huvudhandläggare i vissa ärenden och medhandläggare i andra, beroende på ärendenas omfattning och karaktär,
arbeta i nära samverkan med kollegor nationellt, inklusive inspektörer med olika professioner samt tillsynstandläkare och tillsynsläkare,
bidra till tvärprofessionella bedömningar och gemensamma ställningstaganden,
bereda beslut i ärenden samt skriva anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
juristexamen,
minst två års aktuell och för rollen relevant erfarenhet av juridiskt utredningsarbete, handläggning, beslutsberedning eller myndighetsutövning inom offentlig sektor,
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från domstol, exempelvis notarietjänstgöring eller arbete som föredragande jurist erfarenhet av tillsynsarbete,
erfarenhet av arbete i beslutsfattande eller beslutsberedande roller,
erfarenhet av arbete inom IVO:s tillsynsområde hälso- och sjukvård,
erfarenhet av att granska och analysera journaler, medicinska underlag eller annan omfattande dokumentation, Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha god analytisk förmåga och kunna göra välgrundade bedömningar utifrån komplexa underlag. Du behöver vara noggrann och kvalitetsmedveten, med förmåga att arbeta sakligt, rättssäkert och med hög integritet. Rollen kräver även gott omdöme, särskilt i ärenden som kan vara känsliga eller innebära svåra avvägningar.
Du behöver vara strukturerad och kunna driva ärenden framåt, både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom arbetet sker i nära samverkan med kollegor nationellt och i tvärprofessionella sammanhang behöver du också ha god samarbetsförmåga och kunna bidra med ditt professionella perspektiv i gemensamma bedömningar.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Så ansöker du
Du ansöker genom att besvara våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Ansökan ska skickas in på svenska. Svara tydligt och utförligt på frågorna, eftersom de ligger till grund för urvalet, hänvisa inte till andra handlingar som CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansök senast den 7 augusti 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/ Övrig information
Befattning: Inspektör
Anställningsform: tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Placeringsort: Umeå
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Efter överenskommelse
Resor i tjänsten kan förekomma.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare – alltid med fokus på patienter och brukare.
Vi är drygt 850 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor på orterna Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö.
I Stockholm finns även myndighetsövergripande avdelningar för aktörskontroll, verksamhetsstöd, rättsligt stöd, analys, planering och kommunikation samt generaldirektörens stab.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/lediga-jobb/
Kungsgatan 67B (visa karta
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903 26 UMEÅ Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Enhetschef
Anna Wänman Jonsson anna.wanmanJonsson@ivo.se +46107855000 Jobbnummer
9984347