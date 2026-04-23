Inspektör med juristbakgrund
2026-04-23
Vill du göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen - ett arbete som bidrar till en tryggare och mer säker vård och omsorg. Nu söker vi jurister till Stockholm.
Om jobbet
Som inspektör på IVO får du en central roll i arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet. Du får ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär både granskning, analys, bedömning och sammanställning av data.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:
genomföra ägar- och ledningsprövningar (lämplighetsprövningar) av bolag med tillstånd från IVO
granska om bolag uppfyller krav på lämplighet, insikt och ekonomiska förutsättningar
eventuellt arbeta med prövningar inom fler områden, t.ex. tandvård
svara på remisser och skrivelser
samarbeta med övriga jurister på myndigheten särskilt vad gäller beredning av beslut och hantering av domstolsprocesser.
ha externa kontakter med samverkande myndigheter
bidra till utveckling av arbetet i takt med nya uppdrag och förändringar inom IVO
Tjänsterna är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, placerad i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
juristexamen (jur kand eller motsvarande)
erfarenhet av att analysera och strukturera stora mängder information
flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete, gärna inom offentlig förvaltning
hög digital mognad och goda kunskaper i Officepaketet
mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för att göra vården och omsorgen säkrare. I rollen som inspektör behöver du vara självständig, kunna prioritera och arbeta systematiskt. Du är en trygg person med hög integritet och en god självkännedom. Du har en god förmåga att ta till dig nya kunskaper och arbetsuppgifter. Din etiska kompass är stark och du agerar i enlighet med rutiner och regelverk. Arbetet förutsätter att du är lyhörd, öppen för att ta in och dela ny information och är tydlig i din kommunikation. Rollen förutsätter en god samarbetsförmåga där du bidrar till ett öppet arbetsklimat.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du även har:
erfarenhet av att arbeta med att motverka välfärdbrottslig och oseriösa aktörer
kunskap om ägar- och ledningsprövning/lämplighetsprövning
erfarenhet och kunskap om regelverk inom IVO:s verksamhetsområden
erfarenhet av utredningsarbete av ekonomisk och juridisk karaktär.
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen i denna rekrytering och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 13 maj 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelningen för aktörskontroll ansvarar för tillståndsprövning och ägar- och ledningsprövning. Avdelningen ansvarar även för samordning av myndighetens samlade arbete mot välfärdsbrottslighet, inklusive den tillsyn och ägar- och ledningsprövning som utförs med syfte att motverka välfärdsbrottslighet.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), http://www.ivo.se
Solnavägen 4 (visa karta
)
133 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Hanna Fontaeus hanna.fontaeus@ivo.se
9870981