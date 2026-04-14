Inspektör inom området informationssäkerhet NIS2
Inspektionen för vård och omsorg IVO
2026-04-14
Vill du göra skillnad och bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu fler inspektörer inom område NIS2 och cybersäkerhetslagen med placering på något av IVO:s kontor i Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg eller Malmö.
Om jobbet
Som inspektör på IVO får du en central roll i tillsynsarbetet med att granska leverantörer enligt NIS2 och att de uppfyller kraven enligt Cybersäkerhetslagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
hantera och följa upp incidentrapporter inom myndighetens ansvarsområde
utreda och granska verksamheter samt genomföra inspektioner
göra bedömningar, analyser och sammanställningar av data som underlag för beslut
besvara remisser och skrivelser samt bidra med underlag i myndighetens rapportering
delta i projekt- och utvecklingsarbeten inom verksamhetsområdet
samverka med interna och externa aktörer för att bidra till en rättssäker och effektiv tillsyn
IVO är en organisation i utveckling och på sikt kan ditt arbetsområde komma att förändras i takt med att IVO får nya uppdrag, prioriteringar och instruktioner. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Publiceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
universitetsexamen/ högskoleexamen eller relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
flerårig (minst 3 år) arbetslivserfarenhet av arbete inom informationssäkerhet
erfarenhet av att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser inom informationssäkerhet
erfarenhet av incidenthantering
god kunskap om standarder inom ISO 27000-familjen och legala krav inom informations- och cybersäkerhetsområdet såsom MCFs föreskrifter
väldigt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
hög digital mognad och goda kunskaper i Officepaketet
B-körkort
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, trygg och ha hög integritet. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, har lätt för att skapa goda kontakter samt trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är stresstålig, anpassningsbar och har förmåga att agera professionellt i alla situationer. Du har dessutom ett genuint intresse för att ta till dig ny kunskap och utvecklas inom ditt område.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande är:
erfarenhet av utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av att genomföra inspektioner/audit
kompetens om CER
erfarenhet av att genomföra GAP-analyser
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald. Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 3 maj 2026.
Observera att vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kommer att behöva genomgå en bakgrundskontroll.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Så ansöker du
