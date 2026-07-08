Inspektör inom livsmedel och tobakstillsyn
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, miljötillsynsenheten / Hälsoskyddsjobb / Nacka Visa alla hälsoskyddsjobb i Nacka
2026-07-08
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Vill du kombinera myndighetsutövning med service, rådgivning och samhällsnytta? Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att skapa trygga och hållbara förutsättningar för både Nackabor och företagare.
Ditt uppdrag
Som livsmedelsinspektör och tobakshandläggare har du en varierad roll där du arbetar med tillsyn, kontroll och handläggning inom både livsmedels- och tobaksområdet. Du ansvarar för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen genom inspektioner, revisioner och handläggning av ärenden kopplade till livsmedelsverksamheter. I uppdraget ingår även registrering av nya verksamheter samt utredning av klagomål, matförgiftningar och RASFF-ärenden.
Inom tobaksområdet ansvarar du för tillsyn och handläggning enligt lagen om tobak och liknande produkter. Du planerar och genomför tillsynsbesök, följer upp avvikelser samt ger information och vägledning till verksamhetsutövare. Du får samtidigt möjlighet att utveckla din kompetens och vid behov stötta arbetet inom alkoholtillsyn.
Arbetet kombinerar ett självständigt ansvar med nära samarbete med både kollegor och andra myndigheter. Rollen är omväxlande och innebär många kontaktytor, där du dagligen möter företagare, konsulter, politiker och kollegor i stadshuset. Genom din vägledning och rådgivning spelar du en viktig roll i att skapa förståelse för regelverket, bidra till god regelefterlevnad och samtidigt värna en trygg miljö för konsumenterna.
Är det här du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en driven problemlösare som vågar vara tydlig när situationen kräver det. Du tar ansvar för dina ärenden, är van att prioritera och arbetar strukturerat även när tempot varierar.
Du är en prestigelös och utåtriktad person som har lätt för att skapa goda relationer och möta människor i olika sammanhang. Samtidigt har du ett starkt driv och en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, vilket gör att du kan förmedla information på ett tydligt och professionellt sätt.
Vi värdesätter att du är nyfiken, ansvarstagande och flexibel samt att du har förmåga att sätta dig in i verksamhetsutövares perspektiv. Du trivs i en roll där dialog, samarbete och service är en naturlig del av vardagen.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, och vi söker dig som vill bidra med engagemang, kvalitet och god samarbetsförmåga i ett team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Urvalet sker löpande.
Din erfarenhet
Du är utbildad livsmedelsinspektör eller har annan likvärdig utbildning från universitet eller högskola.
Utbildning inom juridik, ekonomi, socionom eller motsvarande är meriterande.
Erfarenhet som livsmedelsinspektör och av tillsyn enligt tobakslagen är meriterande.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Kunskaper i ärendehanteringssystemen Ecos och AlkT/OL2 är meriterande.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på e-postadress, telefonnummer och/eller LinkedIn (infoga uppgifterna).
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Sista ansökningsdag är XXXX-XX-XX. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, miljötillsynsenheten Jobbnummer
9997451