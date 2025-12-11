Inspektör flygplatsgruppen
2025-12-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Luftfartsskydd, internationellt kallat "Aviation security", handlar om de åtgärder som syftar till att förhindra kriminella och olagliga handlingar riktade mot den civila luftfarten. Målet för luftfartsskyddet är att skydda passagerare, personal, allmänhet och egendom från olagliga handlingar. Med olagliga handlingar avses till exempel brottsliga angrepp såsom sabotage, kapningar och gisslantagningar.
Sektionen för luftfartsskydds ansvarsområden består av regelutveckling, tillståndsgivning och tillsynsarbete inom området luftfartsskydd. Sektionen hanterar även sakområdet facilitation som handlar om olika flöden i luftfarten, till exempel vid gränskontroll och rättigheter för personer med funktionsnedsättning i samband med flygresor. Vår sektion har många intressanta utmaningar och vi behöver därför rekrytera till vår verksamhet.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- genomföra tillsyn av säkerhetsgodkända verksamheter, genom inspektioner, revisioner och tester på bland annat flygplatser. Det omfattar både dokumentgranskning och besök i verksamheterna samt att utvärdera verksamheternas svar efter genomförd tillsyn
- tolka och tillämpa lagstiftning
- planera och genomföra interna och externa utbildningar och informationsaktiviteter
- delta i granskning av interna och externa utredningar, remisser och underlag, med koppling till luftfartsskyddet
- granska inkomna ansökningar och underlag mot gällande regelverk för att utfärda säkerhetsgodkännanden inom luftfartsskyddet
- kommunicera både med branschens tillståndshavare och medborgare i frågor om luftfartsskydd.
Tjänsteresor främst inom Sverige ingår som en naturlig del i arbetet. Obekväma arbetstider förekommer.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning om minst 180 hp (120p) eller alternativ utbildningsbakgrund i kombination med erfarenhet som vi sammantaget bedömer jämförbart
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska vilket också inkluderar god förmåga att ta fram olika rapporter och styrdokument
- god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska
- B-körkort.
Det är meriterande om du också har
- arbetslivserfarenhet från den civila luftfarten
- erfarenhet av tolkningar och tillämpningar av lagstiftning
- erfarenhet av operativt säkerhetsarbete
- erfarenhet av att arbetat som inspektör inklusive revisionsarbete
- erfarenhet av riskanalyser.
Vi vill att du
- har lätt att kommunicera, talar klart och välformulerat, är engagerad i möten, stora som små samt har förmåga att lyssna på motparten och anpassa dig efter situation och målgrupp
- är van att arbeta självständigt och tar ansvar för din uppgift, kan själv strukturera ditt angreppsätt utifrån egen planering och prioritering
- är samarbetsorienterad och anpassar dig för att hitta gemensamma lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet
- har en god analytisk förmåga, ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Lowisa Svedling på 010-495 4703 lovisa.svedling@transportstyrelsen.se
. ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12623. Vi behöver din ansökan senast den 7 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
