Inspektör av kärntekniska anläggningar
Strålsäkerhetsmyndigheten / Säkerhetsjobb / Katrineholm Visa alla säkerhetsjobb i Katrineholm
Vill du använda din kompetens till att skapa ett strålsäkert samhälle?
Vill du ha en unik chans att växa i en samhällsviktig roll där din kompetens gör skillnad? Är du en lagspelare som motiveras och trivs med goda samarbeten i en utvecklande miljö?
Då kan du vara vår blivande kollega!
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att arbeta pådrivande och förebyggande genom tillsyn i form av inspektioner, verksamhetsbevakningar och granskningar, vilket oftast sker i team sammansatta av medarbetare från olika kompetensområden.
Arbetsuppgifterna omfattar främst att granska anläggningsändringar av säkerhetssystem i kärntekniska anläggningar, leda eller medverka i inspektioner och verksamhetsbevakningar rörande frågor om säkerhetssystem i kärntekniska anläggningar samt stödja enhetens arbete med underhålls-, analys-, konstruktions- och teknikfrågor rörande kärntekniska anläggningar.
Du får även möjlighet att kunna medverka eller leda tillsynsinsatser inom andra tillsynsområden när detta bedöms lämpligt för verksamheten. Regelbunden kontakt med tillståndshavarna för olika kärntekniska anläggningar i samband med bland annat tillsyn ingår i arbetet.
Internt sker samarbete över enhet- och avdelningsgränserna. Du kommer att utvecklas i samarbete med engagerade kollegor med djup kompetens inom olika sakområden. Du kommer även få goda möjligheter till utbildning inom arbetet.
Du kan komma att ingå i internationella och nationella forum inom ditt kompetensområde. Vi har idag samarbeten bland annat med OECD/NEA och IAEA. Vid behov kan du komma att få möjligheten att involveras i frågor rörande ny kärnkraft och regelutveckling.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• ingenjörsutbildning eller naturvetenskaplig utbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som myndigheten bedömer som relevant
• erfarenhet av reaktorsäkerhetsfrågor
• god kunskap om kärnkraftsreaktorer och uppbyggnad av djupförsvar, säkerhetsfunktionernas uppbyggnad och konstruktion samt SAR
• god kunskap att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande krav
• kunskap om kärnkraftverks säkerhetsanalyser
• erfarenhet av utrednings- eller granskningsarbete
• erfarenhet från myndighetsarbete.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en lagspelare som motiveras av att jobba i effektiva team och kontinuerligt få möjligheten att vara med och utveckla verksamheten. Som person brinner du för samarbeten på ett lösningsorienterat sätt och du kommunicerar på ett tydligt sätt. Tjänsten förutsätter att du har en hög integritet samt ett gott omdöme.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Anställningen inleds med provanställning i sex månader.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande strålning krävs för tjänsten. Hänsyn kommer tas till eventuella jävsregler och karenstider.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta en hetschef Sofia Lillhök, 08-799 42 81.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Placeringsort: Du som söker tjänsten kan välja mellan att vara placerad i Solna eller i Katrineholm eller Göteborg. Resor i tjänsten förekommer.
Ansökan sker genom att du bifogar CV och svarar på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna. Du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss.
Arbetsprov kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 24 september 2025
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
