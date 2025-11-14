Inspektionskoordinator till Siemens Energy
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en inspektionskoordinator för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I denna tjänst får du en central och viktig funktion i inspektionsprocessen. Arbetsuppgifterna kräver både praktisk och teoretisk förståelse för tekniska sammanhang - främst inom gasturbiner och relaterade produkter. Du kommer att samarbeta tätt med flera avdelningar och vara den som håller samman planering, resursfördelning och uppföljning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och koordinera inspektioner av system och komponenter hos Siemens Energys leverantörer.
• Uppdatera och följa upp inspektionsscheman.
• Planera inspektörsresurser i nära samarbete med andra interna avdelningar.
• Tilldela inspektörer och löpande följa upp framdriften.
• Samla in, distribuera och arkivera inspektionsrapporter.
• Administrera punch items/deviationer som upptäcks vid inspektioner samt följa upp deras status.
• Stötta projektorganisationen i administrativt arbete kopplat till inspektioner och rapporthantering.
Din profil Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll med många parallella arbetsuppgifter. Du har ett intresse för teknik och administration, och lockas av att arbeta i en dynamisk verksamhet med högt tempo. Vi ser gärna att du har:
• God kommunikativ förmåga.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
• Goda datorkunskaper, främst i MS Office och olika system/SharePoint.
• Erfarenhet av affärssystem är meriterande (t.ex. SAP, PLM eller liknande).
• Minst ett par års erfarenhet av en koordinerande roll med liknande arbetsuppgifter.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Alexandra Linder
070 727 49 79
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
