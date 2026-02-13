Inspektionsingenjör till etablerad industriverksamhet!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-02-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du bidra till säker och stabil drift i en tekniskt avancerad industriverksamhet? Som inspektionsingenjör får du kombinera teknisk analys med arbete ute i verksamheten och bli en del av ett erfaret team med högt säkerhetsfokus!
OM TJÄNSTEN
Som inspektionsingenjör kliver du in i en central roll i en tekniskt avancerad industriverksamhet där säkerhet, kvalitet och långsiktig driftsäkerhet står i fokus. Du blir en del av en etablerad inspektionsavdelning med hög kompetens och arbetar nära både drift och underhåll för att säkerställa att anläggningen uppfyller lagkrav, interna standarder och högt ställda kvalitetskrav.
Rollen kombinerar praktiskt arbete ute i verksamheten med analys, planering och dokumentation. Du bidrar till att förbereda inför revisionsstopp, tar fram mätunderlag och ritningar samt analyserar resultat för att identifiera åtgärder och förbättringar. Inledningsvis kommer du att stötta teamet i det pågående arbetet och sätta dig in i inspektionsplaner. I takt med att du bygger kunskap om verksamheten och arbetssätten får du möjlighet att utvecklas i rollen och successivt ta större ansvar inom inspektionsområdet.
Du erbjuds
• En dynamisk roll där du kombinerar analyserande tekniskt arbete med närvaro ute i fält i en verksamhet där säkerhet och kvalitet är högsta prioritet
• Att bli en del av ett erfaret och sammansvetsat team med hög teknisk kompetens, där samarbete och kunskapsutbyte är en självklar del av arbetet
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och följa upp inspektioner av anläggningsutrustning såsom kärl, värmeväxlare och luftkylare för att säkerställa status och regelefterlevnad
• Ta fram mätunderlag, ritningar och teknisk dokumentation, analysera resultat samt föreslå åtgärder
• Samverka med drift, underhåll och externa parter vid kontroller och besiktningar
• Bidra i förberedelser inför stopp samt stötta i utveckling och uppdatering av inspektionsplaner
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera noggrann analys med praktiskt arbete
• Har en eftergymnasial teknisk utbildning inom kemi, process, maskin, material eller likvärdig
• Har erfarenhet från industriell verksamhet, exempelvis drift, underhåll, produktion eller tekniskt kvalitetsarbete
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Trivs i industriella miljöer och är bekväm med arbete på höjd eller i trånga utrymmen
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från process- eller tillverkande industri
• Kunskap inom svetsning, materialteknik eller korrosion
• Erfarenhet av oförstörande provning, exempelvis ultraljud eller tjockleksmätning
• Arbetat med teknisk dokumentation eller kvalitetsarbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9740229