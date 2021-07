Insitepart söker personal till Svensk Dos i Uppsala! - Insitepart AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Uppsala

Insitepart AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Uppsala2021-07-06Svensk Dos är leverantör av dosdispenserade läkemedel och har kunder från norr till söder. Svensk Dos grundades 2013 av fyra apotekare från Uppsala, och är sedan 2016 ett helägt dotterbolag till Oriola Corporation, noterat på börsen OMX Helsinki. I koncernen ingår även bland annat systerbolagen Kronans Apotek AB och läkemedelsdistributören Oriola AB. Bolaget ligger i Fyrislund och har idag drygt 180 anställda varav ca 50 är farmaceuter och 125 är produktionsmedarbetare.Dina Arbetsuppgifter och profilVi söker just nu operatörer som vill sommarjobba inom läkemedelsdistribution på Svensk Dos i Uppsala. Vi tror att du som söker den här tjänsten ser det som en långsiktig utmaning och för rätt person finns goda möjligheter till en fortsatt anställning under hösten.Du kommer att arbeta operatör i produktionen arbetar du med att dosera läkemedel. Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara att noggrant och effektivt dosera, plocka och packa mediciner.Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.2021-07-06Flytande svenska i tal och skriftArbetstiderna är förlagda i skift måndag-fredag.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av läkemedelshantering alternativt maskinoperationLåter detta som din nästa utmaning?På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-23Insitepart AB5849102