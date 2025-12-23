Insite Till Rubix
Gillar du teknik, är nyfiken av dig och trivs när du får vara mitt i verksamheten? Då kan rollen som Insite hos Rubix vara rätt för dig. Det här är en praktisk och relationsnära roll där du jobbar tätt ihop med kund, samtidigt som du representerar Rubix på plats.
DIN VARDAGSom Insite är du stationerad ute hos en industrikund. Din roll är att vara kontaktperson för kunden, bygga starka relationer, identifiera förbättringsmöjligheter och driva på för kostnadseffektiviseringar. Rollen är varierad - vissa dagar jobbar du strukturerat vid datorn, andra dagar är du ute i produktionen och möter tekniker och andra funktioner.
Du arbetar både strategiskt och operativt, med allt från inköp till rapportering och projektledning. En viktig del av jobbet är relationerna - att bygga förtroende, förstå kundens behov och se till att saker händer.
Kort sagt: du är Rubix på plats hos kunden.
Du ansvarar bland annat för att:
Stötta kundens verksamhet med beställningar och tekniska lösningar
Bygga och utveckla relationer med nyckelpersoner
Identifiera och driva kostnadsbesparingar
Leverera på uppsatta KPI:er och ta fram interna rapporter
Ha löpande kontakt med kundtekniker vid akuta behov
VEM ÄR DU?Du är en person som gillar att förstå hur saker fungerar och inte är rädd för att sätta dig in i nya områden. Kanske har du en teknisk utbildning, eller så har du skaffat dig erfarenhet genom arbete inom produktion, industri, logistik eller projektledning.
Du är nyfiken, social och trivs med att ha mycket kontakt med andra människor. Du är också självgående, strukturerad och har ett lösningsorienterat När du stöter på något du inte kan, tar du reda på det.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet från industriell eller verksamhet
Goda ledaregenskaper
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har lätt för att planera och prioritera
Är trygg i att ta egna initiativ och hantera perioder med högt tempo
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av underhålls- eller förbrukningsprodukter inom industrin
Jobbat med förbättringsarbete
Kunskap om affärssystemet Axapta
VILL DU VETA MER?I den här rekryteringen samarbetar Rubix med Nexer Recruit. Får du tjänsten blir du anställd av Rubix. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post amanda.eksell@nexergroup.com
alternativt Stefan Larsson via e-post stefan.larsson@nexergroup.com
.Urval sker löpande. Förväntat startdatum för tjänsten är 1 mars, med möjlighet till tidigare start.
OM KUNDENRubix Sverige AB ingår i den nordiska delen av Rubix Group, med det svenska huvudkontoret beläget i Helsingborg.
Med över 750 filialer i 22 länder och en omsättning på 3,15 miljarder euro är RUBIX Europas ledande leverantör av industriella produkter och tjänster, specialiserade på underhåll, reparation och drift (MRO). RUBIX har som ambition att förändra leveransen av produkter till industrin över hela Europa. Detta uppnår vi genom våra engagerade medarbetare, som besitter en unik förståelse för kundernas behov och en differentierad teknisk expertis. Så ansöker du
