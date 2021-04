Insidesales Executive till Sveriges ledande - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Just nu söker vi efter nästa säljkollega till en av våra kunder.Bolagsgruppen är Sveriges ledande importör och distributör av vin med tillhörande sajter. Har funnits på marknaden sedan 1986 och är verksamma inom flera delar av vinbranschen, och har fler än 350 produkter på Systembolaget, däribland många storsäljare.Bolaget är en marknadsplats, portal för vinintresserade och säljer annonser och trafik tillhörande dessa sajter.Vi är också stolta distributörer av viner från internationellt välkända producenter. Bolaget är ett familjeägt företag vilket präglar bolagets kultur med en stark entreprenörs- och framåtanda, flexibilitet och stora visioner. Ord som engagemang, affärsmässighet, innovation och prestigelöshet är centrala i företaget och återspeglas i vår profil.Insidesales Executive till Sveriges ledande.Vi expanderar och söker fler talanger till vårt Stockholmskontor, Insidesales Executive2021-04-06Din roll blir att bearbeta nya och befintliga kunder i Stockholm som omnejd. Du kommer också medverka på olika mässor och event.Du har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik försäljning, med fördel B2B inom livsmedelshandel, restaurang eller konferens.Din ProfilSom framgångsrik i rollen bör du:vara driven och resultatinriktad samt har utmärkt förhandlingsvanaomfattande och stor kunnighet inom vin, sommelierutbildning i grundenmed fördel har ett etablerat kontaktnät inom branschenminst 5 års dokumenterad erfarenhet av försäljning inom FMCG-branschenhar förmågan att arbeta välstrukturerat under eget ansvarkan se var affärsmöjligheterna är mest sannolika och prioritera därefterhar erfarenhet av B2B inom branschenhar en god presentations- och kommunikationsförmåga på svenska och gärna flera språkär flexibel, har hög arbetskapacitet och är prestigelösförmåga att hantera många saker samtidigt och hög stresstålighetTjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse.Placering är på huvudkontoret i centrala Stockholm och resande inom Sverige ingår.B-körkort är ett krav.Vill du arbeta på ett framgångsrikt bolag och stämmer detta in på dig?I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5672028