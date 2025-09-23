Inside Sales Specialist till Becker Vakuumteknik
2025-09-23
Din framtida arbetsgivare
Becker Vakuumteknik AB ingår i familjekoncernen Gebr. Becker GmbH i Wuppertal, Tyskland, som är marknadsledande inom vakuum och blåsluft för industriellt bruk. Becker grundades 1885 och har en global omsättning på 220 miljoner euro med 900 anställda i 19 länder och distributörer i 24 länder. Becker i Sverige har sju anställda med huvudkontor i Mölndal.
Läs gärna mer på: https://www.becker-international.com/se/
Vad erbjuder rollen?
Som Inside Sales Specialist hos Becker får du en central och affärskritisk roll. Du driver självständigt kunddialoger, ansvarar för orderflöden och arbetar aktivt med kvalificering av leads i nära samarbete med fältsäljarna. Rollen innebär att du både förvaltar och utvecklar befintliga kundrelationer, samtidigt som du bidrar till nykundsbearbetning och försäljningsökning.
Du erbjuds en senior roll med stort ansvar för kundnöjdhet och försäljningsresultat, där din erfarenhet och ditt affärsdriv får utrymme att påverka både kundrelationer och interna processer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot, registrera och hantera kundorder i Microsoft Dynamics
Arbeta med kvalificering och uppföljning av leads i Salesforce
Telefon- och mailkontakt med kunder - både befintliga och nya
Skapa och följa upp offerter
Stötta fältsäljarna inför och efter kundbesök
Hantera kundfrågor och säkerställa hög kundnöjdhet
Bidra till nykundsbearbetning och långsiktiga kundrelationer
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av innesälj eller liknande roll. Du är van att hantera kundorder, arbeta i CRM/ERP-system och trivs med en vardag där kundkontakten är i centrum. Som person är du självständig, serviceinriktad och har en stark känsla för affärer.
Kanske har du tidigare arbetat som utesäljare men vill nu ta steget till en mer stationär roll där du får fortsätta arbeta med försäljning och kundrelationer, men med större fokus på innesälj.
Krav:
Flera års erfarenhet av innesälj eller motsvarande roll
Vana av orderhantering och arbete i affärssystem, gärna Microsoft Dynamics
Erfarenhet av CRM-system
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande:
Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning
Kunskap inom säljmetodik och förhandlingsteknik
Erfarenhet av både innesälj och utesälj
Kunskaper i övriga nordiska språk samt tyska är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus Nordbring på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
