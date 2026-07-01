Inside Sales Engineer Sundsvall
Endress + Hauser Aktiebolag / Säljarjobb / Sundsvall Visa alla säljarjobb i Sundsvall
2026-07-01
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
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På Endress+Hauser sker utveckling genom samarbete. Som global marknadsledare inom mätteknik är vi över 17 000 medarbetare som tillsammans formar framtiden inom processautomation. Oavsett om vi utvecklar och realiserar ny teknologi som ett team, samarbetar för att bygga instrumentlösningar eller stärker viktiga relationer med en mängd olika globala industrier, arbetar vi för att skapa förtroendefulla relationer som hjälper alla att utvecklas. Som ett familjeägt företag ser vi bortom kortsiktiga beslut och arbetar för att skapa en långsiktig, framåtblickande vision för våra medarbetare, våra kunder och samhället i stort.
Vi söker nu en Inside Sales Engineer som vill stärka våra kundrelationer och bidra till vår försäljningsutveckling i norra Sverige. På Endress+Hauser Sverige kombinerar vi lokal expertis med globalt kunnande för att stötta kunder inom viktiga industrier med tillförlitliga mätlösningar.
Vad handlar rollen om?
Tycker du om att bygga långsiktiga kundrelationer och stötta kunder med rätt tekniska lösningar? Motiveras du av att arbeta nära säljkollegor för att omvandla möjligheter till affärer? Trivs du i en roll där du kombinerar struktur, kundfokus och affärsmässighet? Då kan detta vara rätt roll för dig. Du kommer att arbeta från vårt säljkontor i Sundsvall och ha ett nära samarbete med både kunder och utesäljare för att skapa värde varje dag.
Vilka arbetsuppgifter kommer du att ha?
Du kommer att:
Stötta kunder inom ditt ansvarsområde och bygga långsiktiga, förtroendebaserade relationer
Arbeta nära utesäljare för att följa upp offerter och driva affärer till avslut
Ge teknisk och kommersiell rådgivning för att säkerställa att lösningarna möter kundens behov
Utveckla befintliga kundrelationer genom att identifiera affärsmöjligheter och arbeta med merförsäljning
Hantera kundförfrågningar och reklamationer på ett professionellt sätt med hög servicegrad
Säkerställa korrekt kunddata samt dokumentera aktiviteter i CRM och SAP
Vad förväntar vi oss av dig?
Du:
Har intresse för försäljning i kombination med teknisk rådgivning mot kund
Arbetar strukturerat och noggrant med god känsla för detaljer
Kommunicerar tydligt och bygger förtroende både med kunder och kollegor
Har ett proaktivt, uthålligt och resultatinriktat arbetssätt
Är bekväm med förhandlingar och affärsdiskussioner
Har erfarenhet av CRM-system, gärna SAP
Vad kan du förvänta dig av oss?
Tryggheten i att arbeta i ett internationellt familjeägt företag
En människoorienterad arbetsmiljö med stora möjligheter till utbildning och utveckling
God balans mellan arbete och fritid samt en stödjande och samarbetsinriktad teamkultur
En arbetsplats där dina idéer och bidrag värdesätts och uppmuntras
Hur ansöker du?
För att ansöka ber vi dig att ladda upp dina dokument via vår karriärsida. Ansökningar som skickas via e-post kan tyvärr inte behandlas på grund av dataskyddsregler.
Rekryteringsföretag, HR-leverantörer eller liknande ombeds att avstå från att skicka in kandidatprofiler eller kontaktförfrågningar utan förfrågan. Vi samarbetar för närvarande inte med externa leverantörer för denna roll. Oombedda ansökningar kommer att ignoreras och raderas utan vidare hantering. Tack för er förståelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Endress + Hauser Aktiebolag
(org.nr 556104-7951), https://www.se.endress.com/en
Förrådsgatan 8 (visa karta
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856 33 SUNDSVALL Arbetsplats
Region Nord Jobbnummer
9986135