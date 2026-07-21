Insatsledare till Räddningstjänsten
Tranås Kommun / Brandmansjobb / Tranås Visa alla brandmansjobb i Tranås
2026-07-21
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i en samhällsviktig verksamhet? Tranås kommun söker nu en insatsledare tillika brandinspektör med övergripande ansvar för förebyggande räddningstjänst.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som insatsledare kommer du ha det övergripande ansvaret för förebyggande räddningstjänst i Tranås kommun. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt handlägga remissärenden inom plan- och byggprocessen. Du kan även vara stöd till andra myndigheter som sakkunnig inom byggnadstekniskt brandskydd och rådgivande till den enskilde medborgaren i kommunen. Din delaktighet i enhetens utvecklingsprocess är självklar. Vi har en flexibel organisation och du måste vara beredd att hjälpa till även med andra arbetsuppgifter när så behövs. Utifrån dina egna intressen finns också möjlighet att anpassa tjänstens innehåll i viss utsträckning. Beredskapstjänstgöring som Insatsledare i första hand inom Tranås kommun var fjärde vecka ingår i tjänsten. Räddningstjänsterna i Jönköpings län har ett mycket omfattande och välfungerande samarbete både operativt och planeringsmässigt kallat Räddsam F. Det finns därför goda möjligheter för den som vill utvecklas i arbetet att delta i de olika arbetsgrupper och projekt som drivs i länet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en brandbefälsutbildning, alternativt annan lämplig utbildning inom räddningstjänstområdet där räddningsledning A / 1 är en miniminivå. Har du ytterligare eller andra kompetenser inom området såsom brandingenjörsutbildning, SMO-utbildning, Räddningsledning B / 2, tillsyn A eller A/B så är det givetvis meriterande. B-körkort är ett krav, klass C och E är meriterande.
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Samarbetsorienterad : Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Kommunikativ :Kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Är lyhörd, samverkar före beslut och arbetar aktivt med att förmedla information som vi vill nå ut med. Ser till att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Kreativ: Ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem
Strukturerad:Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Bygger strukturer som även andra kan arbeta utifrån.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Vi är en organisation i utveckling och vi arbetar med ett brett uppdrag för att bidra till ett tryggt och säkert samhälle. Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor, operativa insatser samt skydd mot olyckor. Vi har en trivsam arbetsmiljö med många drivna medarbetare med olika professioner och bakgrund. Räddningstjänsten är en enhet i kommunen och har cirka 35 medarbetare. Samverkan sker i stor grad med andra myndigheter och kommuner i länet.
Räddningstjänsten tillhör Kommunledningsförvaltningen- läs mer om förvaltningen https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Henrik Nilsson henrik.nilsson@tranas.se Jobbnummer
10008195