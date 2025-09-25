Insatsledare/Brandingenjör
Kiruna är på många sätt ytterligheternas kommun. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, bergen högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige. En speciell plats. Med sina 19 447 kvadratkilometer är Kiruna kommun lika stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. I Kiruna kommun bor ungefär 18 000 invånare i centralorten och resten är fördelade på 50-talet byar. Det är en trespråkig bygd, där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. Vi är staden som ständigt förändras under en omfattande samhällsomvandling med många spännande utmaningar för oss som arbetar på räddningstjänsten.
På räddningstjänsten i Kiruna arbetar all personal med både förebyggande och operativa arbetsuppgifter. Som insatsledare/brandingenjör ska du kunna fungera i olika ledningsfunktioner vid utryckningstjänst, göra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Du ska även göra riskbedömningar, göra insatsplaner, hantera remisser, ge brandteknisk rådgivning och andra för tjänsten förekommande arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att kunna hålla i utbildning både internt och externt.
Du förväntas kunna arbeta självständigt med egna ärenden, men arbetet förutsätter också ett nära samarbete med kollegor, allmänheten och andra samverkansmyndigheter. Vi har ett väl utvecklat samarbete med de andra räddningstjänsterna i Räddningssamverkan Nord med en gemensam Räddningscentral i Luleå. Vi bemannar tillsammans med de andra medlemmarna i Räddningssamverkan Nord flera olika gemensamma ledningsfunktioner som utgår från Räddningscentralen i Luleå. Vi har även en utvecklad samverkan med våra grannar i Norge och Finland. Räddningstjänsten i Kiruna kommun är under utveckling med massor av spännande utmaningar och en stadsomvandling som gör att du därför kommer att ha som en naturlig del av arbetet att förbättra och utveckla processer, rutinerna och arbetssätten i verksamheten. I rollen som insatsledare/brandingenjör har du dagliga kontakter med Kirunas kommuninvånare, företag, andra myndigheter och liknande.Kvalifikationer
Vi ser att du är brandingenjör med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer eller har en räddningsledarutbildning hos MSB/Räddningsverket och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Körkort B är ett krav.
Meriterande är erfarenhet från arbete inom räddningstjänsten samt arbetsledning. Tidigare arbete med tillsyn eller brandskyddsprojektering enligt LSO/LBE i är också meriterande. Vi ser gärna att du har god insikt i lagen om skydd mot olyckor samt andra lagar och regler som styr och påverkar räddningstjänstens arbete. Vi förutsätter att du innehar god datavana i de vanliga förekommande dataprogrammen och uttrycker dig väl i tal och skift.
Vi söker en positiv, strukturerad och självgående person som har förmåga att samarbeta och uppskattar att arbeta i grupp. Vi lägger stor vikt vid ledaregenskaper och att du är rätt person för det team du ska tillhöra. Egenskaper vi sätter värde på är att du är lyhörd och att du har förmåga att skapa gott förtroende och samarbetsklimat. Kiruna kommuns värdegrund respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är för dig en naturlig del i ditt ledarskap.
Då räddningstjänsten är inne i ett intensivt förändringsarbete och det ligger stora utmaningar i arbetet med Kirunas stadsomvandling lägger vi stor vikt vid att du är flexibel och förändringsbenägen. Vi ser det också som positivt om du har vana från att arbeta i en politiskt styrd organisation. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
B-körkort är ett krav.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
