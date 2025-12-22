Insamlare Företag till AjaBajaCancer
Poolia AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Skapa intäkter, relationer och hopp - tillsammans med näringslivet
AjaBajaCancer är en ideell förening som grundades 2018 med målet att underlätta vardagen för familjer som drabbats av barncancer. Vår vision är att ingen ska behöva känna sig ensam när ett barn drabbats av cancer. Under det senaste året har vi stöttat ca 600 familjer - och vi utvecklar stödet hela tiden.
Genom omtanke, glädje och långsiktigt engagemang skapar vi trygghet i en svår tid. Nu söker vi en Insamlare Företag som vill ta ansvar för att utveckla och stärka våra intäkter från näringslivet.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som Insamlare Företag ansvarar du för att skapa intäkter genom sponsorer, partners och företagskompisar. Rollen är både operativ och utvecklande och innebär ett nära samarbete med Generalsekreteraren samt marknadsfunktionen. Du arbetar målinriktat med tydligt ansvar för budget, resultat och utveckling av företagssamarbeten. Du rapporterar till Generalsekreteraren.
Du är en viktig ambassadör för AjaBajaCancer och bidrar aktivt till att stärka vårt varumärke i näringslivet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Skapa intäkter via sponsorer, partners och företagskompisar
Prospektera och identifiera nya företagskontakter samt utveckla befintliga samarbeten
Boka och genomföra möten med företag i syfte att skapa långsiktiga samarbeten
Ta fram attraktiva erbjudanden och förhandla avtal med företag
Följa upp, analysera och rapportera resultat av insamlingsinsatser mot företag
Arbeta mot uppsatta mål och ansvara för resultat inom ansvarsområdet
Initiera och genomföra ständiga förbättringar för ökade intäkter
Verka för en kostnadseffektiv verksamhet
Stötta marknadsfunktionen vid behov för att säkerställa tydliga och attraktiva budskap
Bidra till att stärka AjaBajaCancers varumärke och synlighet i näringslivet
Utföra andra arbetsuppgifter relevanta för verksamheten vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en affärsnära roll med tydliga mål och som drivs av att skapa relationer som gör skillnad - både för företag och för familjer drabbade av barncancer.
Vi ser att du har erfarenhet av:
Företagsförsäljning, företagsinsamling eller partnerskap, gärna inom ideell sektor
Relationsbyggande arbete och förtroendeskapande dialog
Självständigt och målinriktat arbete mot budget och resultat
Förhandling och framtagande av erbjudanden
Meriterande: arbete i CRM-system och digital prospektering
Som person är du kreativ och drivande i ditt arbetssätt, ser möjligheter där andra ser hinder och omsätter idéer till konkreta aktiviteter Du drivs av att nå resultat och har uthålligheten att fortsätta även när vägen dit kräver tålamod och långsiktighet. Med lätthet skapar du förtroendefulla relationer, är lyhörd i mötet med andra och agerar alltid professionellt. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och har förmågan att driva processer hela vägen i mål. Samtidigt bär du ett genuint engagemang för AjaBajaCancers syfte och mål och motiveras av att ditt arbete bidrar till verklig skillnad för barn och familjer som behöver det som mest.
Om verksamheten
AjaBajaCancer är en ideell förening som grundades 2018. Vi arbetar för att ingen ska känna sig ensam när ett barn drabbas av cancer. Genom personligt stöd och kollektiv gemenskap skapar vi sammanhang där alla berörda kan känna delaktighet. Vi strävar efter att vara närvarande där familjer behöver oss - och att göra våra röster hörda i samhällsdebatten. År 2021 utsågs vi till "Årets medmänniskor" på Svenska Hjältargalan.
Läs mer på ajabajacancer.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Nele Turemark nele.turemark@poolia.se 070-248 99 77 Jobbnummer
9659722