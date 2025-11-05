Inringande kundservice till vår kund i Örebro!
2025-11-05
Just nu söker vi dig som vill arbeta heltid som kundtjänstmedarbetare hos vår kund i Örebro!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Du tar emot inkommande samtal där det är kunden som ringer in till kundtjänst. Det är servicen som står i stort fokus och vi är måna om att behandla kundens ärende för att sedan se över kundens behov och erbjuda tjänster via merförsäljning om tjänsten täcker kundens behov.
Uppdraget är långsiktigt och börjar med en betald utbildning. Du kommer att ingå i ett team som karaktäriseras av både arbetsglädje och framåtanda. Företaget erbjuder stora karriärmöjligheter och personlig utveckling. Du blir anställd av Uniflex och för rätt person finns möjlighet till anställning efter en tids inhyrning.
Anställningen är på 100 % under utbildningsperioden och övergår därefter till en tjänstgöringsgrad om 80 %.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I din roll som kundtjänstmedarbetare arbetar du främst med:
• Att ta emot inkommande samtal gällande företagets tjänster
• Svara på fakturafrågor och enklare abonnemangsfrågor
• Köp av produkter och tilläggstjänster
• Genomföra avancerad teknisk felsökning
I din roll strävar du efter att ge en god service i världsklass, se till att kunden har rätt tjänst och erbjuda det som passar bäst med hjälp av din behovsanalys.
Vem är du?
• Vi söker dig som är självsäker, vill jobba och är noga med din närvaro
• Du bör vara utåtriktad, social och positiv
• Service ska vara viktigt för dig och du ska även kunna se möjligheter i kundernas behov.
• I samtalen med kund gör man flera saker samtidigt och det är därför bra om du kan hålla många bollar i luften samtidigt
Kraven för tjänsten är goda kunskaper i både svenska- och engelska språket då arbetet sker över telefon samt att även kommunikation via skrift sker med kund. Du bör ha god datavana då vi använder många olika datasystem. Du ska även ha en gymnasieexamen samt ha fyllt 18 år.
Om verksamheten
Vi värdesätter dig som har tankesättet om att det är viktigt att komma i tid och att vara på arbetet med rätt inställning till dina arbetsuppgifter. Vi arbetar hela tiden mot olika mål och det är därför avgörande med din inställning till att arbeta mot uppsatta mål.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning samt har den erfarenhet som efterfrågas? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast lön + provision
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67901". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
Uniflex Kundservice AB Kontakt
Moa Björs moa.bjors@uniflex.se Jobbnummer
9589635