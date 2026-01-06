Inredningssnickare Till Projekt

PFV Bygg AB / Möbelsnickarjobb / Vallentuna
2026-01-06


Vi söker en Inredningssnickare till vårt team. Du kommer att arbeta med tillverkning och montering av inredning i olika projekt, både i verkstad och ute hos kund. Arbetet kräver noggrannhet, yrkesskicklighet och förmåga att arbeta självständigt.

Dina arbetsuppgifter
Tillverkning och montering av inredning enligt ritning
Specialsnickeri och kundanpassade lösningar
Montering av kök, garderober och annan fast inredning
Användning av hand- och elverktyg
Samarbete med andra hantverkare och projektledare

Kvalifikationer
Erfarenhet som inredningssnickare eller motsvarande
Goda kunskaper i träarbete och montering
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Ansvarstagande, noggrann och självgående
Goda kunskaper i engelska

Meriterande
Kunskaper i svenska
Körkort B
Erfarenhet från bygg- eller renoveringsprojekt

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: info@pfvbyggab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PFV Bygg AB (org.nr 559413-2184)
Röbytorpsvägen 10 (visa karta)
186 60  VALLENTUNA

Jobbnummer
9670190

