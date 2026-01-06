Inredningssnickare Till Projekt
PFV Bygg AB / Möbelsnickarjobb / Vallentuna Visa alla möbelsnickarjobb i Vallentuna
2026-01-06
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PFV Bygg AB i Vallentuna
Vi söker en Inredningssnickare till vårt team. Du kommer att arbeta med tillverkning och montering av inredning i olika projekt, både i verkstad och ute hos kund. Arbetet kräver noggrannhet, yrkesskicklighet och förmåga att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Tillverkning och montering av inredning enligt ritning
Specialsnickeri och kundanpassade lösningar
Montering av kök, garderober och annan fast inredning
Användning av hand- och elverktyg
Samarbete med andra hantverkare och projektledareKvalifikationer
Erfarenhet som inredningssnickare eller motsvarande
Goda kunskaper i träarbete och montering
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Ansvarstagande, noggrann och självgående
Goda kunskaper i engelska
Meriterande
Kunskaper i svenska
Körkort B
Erfarenhet från bygg- eller renoveringsprojektSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: info@pfvbyggab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PFV Bygg AB
(org.nr 559413-2184)
Röbytorpsvägen 10 (visa karta
)
186 60 VALLENTUNA Jobbnummer
9670190