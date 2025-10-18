Inredare av bostäder, designer, rentalhome.se
Logistik & Distribution i Norden AB / Grafiska jobb / Ånge Visa alla grafiska jobb i Ånge
2025-10-18
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Kan du jobba snabbt och effektivt med nästan allt? Flytta möbler, inreda, putsa fönster, rengöra bostäder grundligt, måla, spackla, slipa golv, ta hand om gäster, prata i headset medan du jobbar fysiskt?
Är du dessutom mobil så du kan jobba på flera olika platser så är det än bättre!
Vi söker dig som kan göra hemtrevlig och lätt lyxig design av olika typer av bostäder. Vi har ca 30 olika bostäder som hyrs ut mest till företagskunder. Se www.rentalhome.se www.uthyres.eu
och www.ramsjocamping.com
Fördel om du är händig och stark och kan flytta runt på möbler etc samt tex montera upp gardiner och göra väldigt mycket praktiska saker, inte bara design. Även måla spackla städa, göra allt som behövs helt enkelt.
Vi är team så vi kan hjälpa varandra mycket också.
Fördel INTE KRAV om du har bil körkort och kan röra dig fritt på flera olika orter eftersom bostäderna är spridda över flera län. Se hemsidan.
Ytterligare fördel om du kan använda våra släp eller lätta lastbilar och även hämta upp material och möbler när du åker runt.
Vi satsar helt på återbruk av sånt som skänks bort eller säljs billigt i storstäderna.
DELTID TIMMAR VID BEHOV
Kan bli väldigt många timmar om du är företagsam och drar in mer än vad du kostar. Då kan du även jobba heltid om du vill det.
VI HAR ÄVEN KÖPT IN TVÅ STÖRRE AMERIKANSKA MOTORBÅTAR som en expansion av vår uthyrningsverksamhet - du får gärna vara med och skapa det affärsområdet också med marknadsföring och kundrelationer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Lantmannagatan 17 (visa karta
)
841 32 ÅNGE Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9563427