Innovitaskolan Nyköping söker elevcoach / elevresurs för årskurs 6-9
2025-11-06
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Introduktion
Välkommen till Innovitaskolan Nyköping, en del av AcadeMedia, där vi står i framkant av utbildning för framtiden. Vi söker nu en engagerad och kompetent elevcoach/elevresurs för årskurs 6-9. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i ungas liv och skapa en trygg och stödjande miljö för lärande. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att ge alla elever de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential. Om du är en person som brinner för att stödja och utveckla ungdomar, då kan denna tjänst vara något för dig.
Om rollen
I rollen som elevcoach/elevresurs kommer du att spela en avgörande roll i elevernas vardag. Du kommer att arbeta nära både enskilda elever och grupper för att främja en positiv och trygg skolmiljö. Ditt arbete kommer att innefatta att skapa relationer, bygga förtroende och fungera som en förebild för våra elever. Du kommer att ingå i ett trygghetsteam som arbetar för att säkerställa att alla elever känner sig sedda och hörda. Ditt engagemang och din förmåga att motivera och stödja elever kommer att vara centrala för att skapa en meningsfull och inkluderande lärandemiljö.Publiceringsdatum2025-11-06Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som elevcoach/elevresurs ser vi att du har relevant utbildning och erfarenhet inom pedagogik, socialt arbete eller liknande områden. Du bör ha en god förmåga att kommunicera och bygga relationer med elever, föräldrar och kollegor. Vi värdesätter egenskaper som empati, tålamod och kreativitet. Det är viktigt att du har en förståelse för olika elevers behov och kan anpassa ditt arbetssätt därefter. Tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i skolmiljö är meriterande. Ditt engagemang för att skapa trygghet och trivsel i skolan är avgörande.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Handleda och stödja enskild elev i dennes studie- och sociala utmaningar.
• Skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla elever.
• Ingå i och samarbeta med trygghetsteamet för att utveckla och implementera strategier för att öka tryggheten i skolan.
• Fungera som en förebild och inspiratör för eleverna.
• Delta i möten och samarbeta med lärare, föräldrar och andra professionella för att säkerställa en helhetssyn på elevens behov.
Vi erbjuder
Hos Innovitaskolan Nyköping erbjuder vi en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att få stöd av erfarna kollegor och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och en balans mellan arbete och fritid. Dessutom har vi en tydlig värdegrund som genomsyrar allt vi gör, vilket skapar en meningsfull och inspirerande arbetsplats. Tillsammans strävar vi efter att skapa en skola där alla elever kan trivas och lyckas.Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av Innovitaskolan Nyköping och bidra till våra elevers utveckling? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du beskriver din motivation och dina kvalifikationer för tjänsten. Vi ser fram emot att läsa din ansökan och förhoppningsvis välkomna dig till vårt team. Ansökningar tas emot löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
