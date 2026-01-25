Innovitaskolan Banérporten Östermalm Omgående Åk 3
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Erfaren och trygg lärare sökes till vikariat i årskurs 3
Är du en legitimerad lärare med god erfarenhet som vill göra skillnad under vårterminen? Är du trygg i ditt ledarskap och skicklig på att bygga relationer? Då är det dig vi söker till Innovitaskolan Banérporten!
Vi söker nu en engagerad lärare för ett vikariat på 5 månader till en av våra härliga treor.
Om uppdraget
Som lärare i årskurs 3 hos oss kommer du att ansvara för undervisningen i svenska, matematik, engelska, SO och NO
Du ingår i ett arbetslag där samarbete och kollegialt lärande står i fokus. Eftersom detta är ett tidsbegränsat vikariat är det viktigt att du kan hoppa in och fortsätta det påbörjade arbetet för att skapa trygghet och studiero för eleverna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning utifrån Lgr22.
Mentorskap för en grupp elever (inklusive kontakt med vårdnadshavare).
Samarbete med kollegor i arbetslaget och fritidshemmet.
Arbeta aktivt med elevernas kunskapsutveckling och sociala trygghet.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person för detta uppdrag. Eftersom det gäller ett vikariat under en termin söker vi dig som är självgående och har vana av att leda en klass.Publiceringsdatum2026-01-25Kvalifikationer
Du har helst lärarlegitimation med behörighet för undervisning i årskurs 1-3.
Du har dokumenterad erfarenhet av läraryrket.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och digitala verktyg.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Personliga egenskaper: För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig, strukturerad och flexibel. Du har ett lågaffektivt bemötande och en förmåga att se varje elevs behov. Eftersom du kommer in mitt i läsåret är det avgörande att du har erfarenhet av att bygga tillitsfulla relationer med både elever och vårdnadshavare.
Vi erbjuder
En välkomnande skola med engagerade kollegor.
Ett nära samarbete i arbetslaget.
Halvklasser vid flera tillfällen under veckan.
Skolans ledord: Trygghet, glädje och utveckling
Praktisk information
Omfattning: 60-100% efter överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsat vikariat, 5 månader med ev möjlighet till förlängning.
Tillträde: Omgående till och med 12 juni 2026.
Plats: Innovitaskolan Banérporten, Östermalm, Stockholm.
Ansökan: Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) snarast, dock senast 29/1. Urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan 31/1.
Vid frågor kontakta: mats.ottosson@innovitaskolan.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9703054