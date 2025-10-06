Innovativ Systemförvaltare med passion för utveckling
2025-10-06
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Socialförvaltningens arbete omfattar myndighetsutövning och utförande för målgrupperna barn och unga, personer med beroendeproblematik, personer med psykisk ohälsa, nyanlända, personer i behov av försörjningsstöd samt stöd på grund av våld i nära relation. Förvaltningen är indelad i avdelning vuxna, avdelning unga, avdelning stöd och arbete samt avdelning administration. Vi har ett processorienterat arbetssätt där samverkan, utveckling och ständiga förbättringar leder oss framåt.
Vi söker nu en systemförvaltare till avdelning administration. Avdelningen samlar förvaltningens stödfunktioner och består av 12 medarbetare och en chef. Vi arbetar nära tillsammans för att stötta verksamheten. Inom avdelningen har vi medarbetare med hög servicekänsla, lång erfarenhet och ett stort engagemang för sitt uppdrag och man kan alltid räkna med att få en hjälpande hand.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bland annat:
* En dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
* Stöd och resurser för att lyckas i din roll.
* Möjlighet till semesterväxling
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* En trygg anställning
Välkommen med din ansökan!
I rollen som systemförvaltare kommer du arbeta med verksamhetssystemet Lifecare och ha en central roll i att säkerställa att systemet möter verksamhetens behov och stödjer effektivitet och kvalitet i arbetet. Du kommer arbeta i par med en annan systemförvaltare som har en verksamhetsinriktad bakgrund. Ditt arbete kommer att inkludera följande primära arbetsuppgifter:
* Driva utvecklingen av Lifecare: Arbeta nära verksamheten för att identifiera, nyttoanalysera och implementera förbättringar och nya funktioner i systemet som stödjer användarnas behov.
* Samarbeta med IT-organisationen: Arbeta tillsammans med den centrala IT-organisationen och systemtekniker för att säkerställa att tekniska lösningar är optimala och att systemet fungerar smidigt.
* Utbilda användare: Ansvara för att utbilda och stödja användare i systemet, vilket inkluderar att skapa utbildningsmaterial och hålla utbildningssessioner.
* Förhandla med leverantörer: Ha en tät dialog med systemleverantören för att diskutera och förhandla om priser och villkor, samt säkerställa att leverantörens tjänster och produkter uppfyller verksamhetens krav.
* Kvalitetssäkring: Genomföra tester och uppföljningar av systemets funktioner för att säkerställa att de uppfyller kvalitetsstandarder och verksamhetens behov.
* Statistikrapportering: Sammanställa och rapportera verksamhetsdata till chefer och myndigheter.
* Dokumentation och rapportering: Dokumentera förändringar och uppdateringar i systemet samt rapportera om systemets prestanda och användning till ledningen.
Du kommer att vara en nyckelspelare i att skapa en effektiv och användarvänlig miljö för Lifecare, vilket bidrar till en hög kvalitet på de tjänster som erbjuds till alingsåsarna.
Hos oss blir du en nyckelspelare som kombinerar tradition och innovation allt för att göra skillnad för de vi är till för och vår organisation.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som systemförvaltare söker vi dig som har:
* Relevant utbildning: Högskoleexamen inom IT, systemvetenskap eller annan relevant utbildning.
* Teknisk kompetens: Goda kunskaper inom systemförvaltning och erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystem, gärna inom socialtjänst eller liknande områden.
* Erfarenhet av samarbete: Minst tre års erfarenhet av att arbeta i en liknande roll, där du har haft ansvar för systemutveckling och användarstöd.
* Affärsmässighet: Förmåga att förstå verksamhetens behov och driva utvecklingen av systemet i enlighet med dessa, samt att förhandla med leverantörer.
* Kommunikativ förmåga: Du är en skicklig kommunikatör, både muntligt och skriftligt, och kan förmedla teknisk information på ett begripligt sätt till användare med olika bakgrund.
* Flexibilitet och initiativförmåga: Du trivs med att arbeta självständigt och har en förmåga att prioritera bland dina uppgifter, samtidigt som du är öppen för att anpassa dig efter förändrade behov.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och har en positiv inställning. Du värdesätter samarbete och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen, vilket är avgörande för att skapa en framgångsrik och välfungerande arbetsmiljö.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Enligt avtal.
