Innovativ Socialsekreterare Barn & Unga

I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo. Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Den mindre kommunen erbjuder många fördelar såsom bred kompetens, nära samverkan och goda möjligheter att utvecklas. Närheten till andra kommunala verksamheter underlättar samarbete och hållbara lösningar.
Tjänsten tillhör Omsorgssektionens myndighetsfunktion där all myndighetsutövning inom socialtjänsten sker. Verksamheten består av de olika enheterna: Barn & Unga, Vuxen (Skadligt bruk och beroende/Våld i Nära Relation), Familjegruppen (familjerätt och familjehem), Ekonomiskt bistånd, Funktionsnedsättning samt Äldreomsorg. Här arbetar handläggare tillsammans med enhetschefer, 1:e socialsekreterare, 1:e handläggare, verksamhetsutvecklare och socialassistent.
På enheten har vi ett nära samarbete med varandra och hjälpsamheten mellan de olika enheterna är stor. Vi har en gemensam arbetsplats vilket innebär att samarbetet förenklas, oberoende på vilket målgrupp man arbetar med. Vi har en trivsam arbetsplats där vi alltid månar om och uppmuntrar varandra. Arbetsplatsen präglas av samarbete och trivsel, med hjälpsamhet mellan enheter och gemensam arbetsmiljö. En erfaren handläggare uttryckte nyligen: "Detta är den bästa arbetsplatsen jag har haft."
Myndighetsfunktionen är i utveckling, med fokus på förebyggande arbete och ökad tillgänglighet. Exempelvis deltar vissa handläggare i ett Skolsocialt Team för tidigt stöd till barn i riskzon, och Familjegruppen erbjuder samarbetssamtal med korta väntetider. Projektet STARTA riktar sig till personer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik och unga som inte fullföljt gymnasiet. Familjecentralen erbjuder stöd utan biståndsbeslut.
Vi hoppas såklart att just du vill bli en del av arbetsplatsen och vara med att utveckla Tranemo kommuns socialtjänst till en av de bästa!Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Tjänsten har sin tillhörighet under myndighetens IFO-del (Individ och Familjeomsorg) i enheten Barn & Unga. Som utredande socialsekreterare arbetar du främst med ärenden som rör barn och unga samt deras föräldrar, men kan även få arbeta med andra målgrupper vid behov och intresse. Arbetsuppgifterna är varierande då man både utreder och följer upp insatser för målgruppen samt är en del i den gemensamma mottagningsfunktion som bemannas av Barn & Unga samt Vuxenenheten.
Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande då vi på olika sätt hjälper varandra både inom enheten men även över enhetsgränserna. I handläggningen rörande barn och unga förekommer det en hel del samarbete med både vuxen- och familjeenheten. I handläggningen får man därför en bättre helhetsbild och tillgång till bredare kunskap som kan vara till stor fördel för barnet/den unge och dess nätverk.
Vi arbetar enligt BBiC (Barns Behov i Centrum), alla enheter har utbildat sig i MI (Motiverande samtal) och vi är i uppstarten av en internutbildning kring riskbedömningsmetoden iRisk. Det finns en stor flexibilitet i arbetsgruppen där vi försöker ta tillvara på erfarenhet, kunskap och önskemål hos varje medarbetare, och vi kommer tillsammans överens om innehållet i tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
* Du har socionomutbildning eller annan högskoleutbildning inom socialt arbete som kan bedömas likvärdig. Saknas grundutbildning i BBiC, står arbetsgivaren för denna genom Göteborgsregionens "Yrkesresan".
* Minst B-körkort
Vi vill att du
* har god samarbetsförmåga och engagemang
* har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* har förmåga att arbeta självständigt
* har intresse och förmåga att möta människor i svåra situationer
* är öppen och lyhörd
* vill vara en del i en härlig arbetsplats med stor tilltro till individers egna förmågor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande om det finns erfarenhet av myndighetsutövning utifrån relevant lagstiftning (Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga och Föräldrabalken) och då helst genom att ha arbetat med målgruppen eller andra delar inom Individ- och Familjeomsorg.
Som anställd hos oss får du:
* Hjälpsamma, engagerade och inspirerande kollegor
* Stöd från 1:e socialsekreterare, enhetschef och verksamhetsutvecklare
* Mentorskap
* Ärendehandledning
* Extern processhandledning
* Kompetensutveckling
* Vara delaktig i utvecklingsarbetet för verksamheten myndighetsutövning
* Möjlighet att arbeta hemifrån
* Fria bad på både Tranemos och Svenljungas badhus
* Friskvårdsersättning med 3 500 kr/år
* Möjlighet att leasa förmånscykel- /bil
Även om du har en relevant utbildning som pågår, kan det finnas möjlighet för dig att få en timanställning under studietiden.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
