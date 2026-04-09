Innovationsledare till Trafikkontoret
Stockholms kommun / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen till oss
På avdelningen Trafikplanering arbetar cirka 70 medarbetare i fyra enheter med att utveckla framtidens Stockholm genom strategisk trafikplanering, innovation och nya arbetssätt. Vi ansvarar även för att stadens trafik och gatumiljöer fungerar i vardagen, med fokus på trafiksäkerhet, framkomlighet och hållbara, trygga och attraktiva stadsmiljöer.
Tjänsten är placerad på enheten Analys och strategi, som driver trafikkontorets innovationsarbete, strategisk trafikplanering kopplad till klimatomställningen samt stadens arbete med trafikdata. Med stöd av data, omvärldsbevakning och testprojekt utvecklar vi kunskap, mål och strategier för hela staden.
Hos oss får du en dynamisk arbetsplats med höga ambitioner och fokus på ett mer datadrivet arbetssätt. Du blir en del av ett team på cirka 20 personer med hög kompetens, stark laganda och goda möjligheter till samarbete, lärande och kunskapsutbyte.
Vi erbjuder
Arbetsplatsen är belägen centralt i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, bara några minuters promenad från Centralstationen. Här erbjuds du flexibel arbetstid, goda friskvårdsmöjligheter, kompetenshöjande utvecklingsprogram och ett varierande arbete där du får möjlighet att planera och styra din egen tid. Det finns möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter. Läs mer om Stockholm stads förmåner här.
Din roll
Som innovationsledare på trafikkontoret har du en viktig roll i att driva omställningen mot stadens klimatmål och mål för hållbar stadsutveckling. Med stadens verksamhet som plattform engagerar du och involverar en bredd av aktörer i arbetet med att utveckla, testa och genomföra nya lösningar. Rollen passar dig som vill vara med och bygga upp hur en offentlig organisation kan arbeta mer systematiskt med innovation och omställning. Det handlar inte bara om att driva enskilda projekt, utan också om att stärka organisationens förmåga att initiera, genomföra och ta tillvara innovation över tid. Du bidrar till att bygga strukturer, utveckla arbetssätt och koppla innovationsarbetet närmare styrning, verksamhetsutveckling och långsiktig förändring.
Du tar vid i pågående initiativ och externfinansierade projekt, omsätter lärdomar till varaktig nytta i organisationen och initierar nya satsningar. Rollen innebär ofta projekt eller processledaransvar med fokus på samverkan, lärande och utveckling av strukturer och arbetssätt. Du driver och samordnar svenska och internationella projekt, inklusive EU-projekt, och ansvarar för dialog med finansiärer, projektparter och andra nyckelaktörer. Du representerar också staden i olika sammanhang för att bygga samarbeten, sprida erfarenheter och fånga upp nya möjligheter.
Du arbetar nära strategiska funktioner och andra innovationsledare inom innovation och extern finansiering, och bidrar till att identifiera, forma och realisera nya satsningar. Exempel på pågående projekt är Vinnovaprojektet STOLT, som är en systemdemonstrator för omställningen av transportsystemet, och EU projektet deployEMDS, som handlar om standarder för datadelning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
minst kandidatexamen från högskola/universitet eller motsvarande utbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer som relevant
aktuell erfarenhet från arbete som innovations-, projekt- eller förändringsledare i komplexa sammanhang med ett flertal parter
god förståelse för hur externfinansiering kan fungera som accelerator för innovation
god förmåga att uttrycka dig välformulerat och tydligt såväl i tal som i skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
erfarenhet av att ta innovation från projekt till implementering i ordinarie verksamhet
god kännedom om innovationsprogram och sammanhang för finansiering av utvecklings- och innovationsprojekt
deltagit i arbete med ansökan inom FoI-utlysningar
förståelse för innovation som systemförändring för en hållbar stadsutveckling
erfarenhet av samverkan mellan olika aktörsgrupper (tex näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle) och olika samhällssektorer (tex mobilitet, energi, samhällsbyggnad)
erfarenhet av att arbeta med eller föreslå policyutveckling och/eller försöksverksamhet
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
För att lyckas i den här rollen behöver du ha förmåga att både se till helheten och det större perspektivet, och göra periodvisa djupdykningar i operativa frågor. Du arbetar självgående och tar stort ansvar för att definiera, forma och driva initiativ från idé till genomförande. Du strukturerar och prioriterar ditt arbete effektivt, och driver processer framåt på ett proaktivt och målinriktat sätt. Du tar initiativ, utmanar etablerade arbetssätt och bidrar till utveckling, både internt och i samverkan med andra aktörer. Lyhördhet och samarbetsförmåga är avgörande, då hela projektet bygger på bred samverkan och förmåga att bygga legitimitet i organisationen. Du är van att engagera och samverka med externa aktörer samt skapa och utveckla relationer både internt och externt. Du kan naturligt växla mellan svenska och engelska i olika kontexter. Projektet är tekniskt komplext och innebär att bryta ny mark. Du har en god problemlösande analysförmåga, och är bekväm med att navigera och hantera komplexa frågor genom att strukturera och bryta ner dem i hanterbara delar. Du har även en god språklig analytisk förmåga och kan arbeta med avancerade underlag på både svenska och engelska.Publiceringsdatum2026-04-09Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå från ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester på slutkandidat.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och motverka diskriminering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
rekryteringskonsult
Vilma Karlsson vilma.karlsson@stockholm.se 08-50811709
9845945