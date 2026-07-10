Innovation Engineer
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-07-10
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Trivs du av att se dina idéer bli verklighet - och att göra det snabbt? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld där vi bygger, testar och lär i högt tempo.
Din roll
Som innovationsingenjör med inriktning mjukvara i vårt innovationslabb arbetar du hands-on i projekt där fokus ligger på att snabbt gå från idé till att demonstrera nya tekniska lösningar.
Din huvudsakliga uppgift är att snabbt ta fram prototyper för att demonstrera värdet i nya lösningar på relevanta problemställningar. Du driver den tekniska framdriften i våra demoprojekt från idé till demonstration genom att tillämpa den senaste tekniken, såsom AI, nya material, sensorer och produktionsmetoder.
Du kommer arbeta i ett tvärfunktionellt team med hög autonomi där fokus ligger på att bygga, testa och lära i snabba iterationer. Rollen kräver ett praktiskt angreppssätt där du själv tar initiativ och kombinerar din kreativitet med ingenjörsmässigt problemlösande i direkt samarbete med medarbetare från olika discipliner inom Dynamics.
Ansvarsområden:
Skapa framdrift i demoprojekt genom snabb utveckling och iterering av prototyper och tekniska lösningar
Arbeta med både rena mjukvarudemoprojekt och lösningar där flera tekniska discipliner integreras
Utforska och testa nya teknologier i praktiska tillämpningar
Hjälp medarbetare omsätta sina idéer och koncept till konkreta demonstrationer
Bidra till utvecklingen av innovationslabben och framtida arbetssättPubliceringsdatum2026-07-10Profil
Vi söker dig som är en prototypbyggare i grunden och som motiveras av att bygga, testa och lära snabbt. Du har en ingenjörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet, med tyngdpunkt inom mjukvaruutveckling, men också förståelse för hur mjukvara och hårdvara hänger ihop i system.
Du känner dig bekväm i gränslandet mellan dessa discipliner och har praktisk erfarenhet av att bygga saker. Exempelvis genom egna projekt, prototyputveckling och hårdvarunära arbete.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som drivs av att skapa, testa och förbättra i högt tempo. Du har ett tydligt "maker"-mindset och tycker om att snabbt omsätta idéer till något konkret. Du är bekväm med otydlighet och kan hitta pragmatiska vägar framåt självständigt, utan detaljerade instruktioner.
Vi ser gärna att du har ett genuint teknikintresse som också märks utanför arbetet, exempelvis genom egna projekt eller deltagande i makerspaces. Du är van vid att ta initiativ, arbeta självständigt men samtidigt engagera andra för att driva projekt framåt. Rollen passar dig som trivs i en miljö där inte allt är definierat från början och där du får vara med tidigt i skapandeprocessen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Denna annons ligger publicerad över sommaren och återkoppling kan därför komma att dröja.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9998988