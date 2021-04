Innosoft växer och söker Säljare - Performiq AB - Säljarjobb i Stockholm

Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14TjänstebeskrivningInnosoft är en ledande mjukvarudistributör inom IT i Skandinavien och vi söker dig som vill fortsätta växa med oss! Våra lösningar är världsledande och väl beprövade i snart 10 års tid.Med mångårig kompetens tillhandahåller vi marknadsledande lösningar exklusivt till IT-Konsulter och interna IT-avdelningar. Vi är specialiserade inom IT-baserade management- och verksamhetslösningar med fokus på drift, övervakning och automatisering men i vår heltäckande portfölj ryms även lösningar för områden som Fjärrstyrning, Säkerhetslösningar, Backup.Som Säljare på Innosoft kommer du arbeta med flera delar av försäljningsprocessen. Från att leda möten med prospekt där du bland annat håller produktdemonstrationer till att avsluta och skriva avtal.Du får färdiga företagslistor med både bearbetade och obearbetade bolag vilket gör att du kan lägga mer fokus på kundkontakt och mindre på prospektering. Hos våra kunder är det främst IT konsulter och IT tekniker som du har kontakt med, men du kommer även ha dialog med höga beslutsfattare som ägare och teknikchefer. Du kommer att arbeta med tydliga säljprocesser i en organisation som varje dag med entusiasm arbetar för att på absolut bästa sätt möta kundens behov.För dig som är trött på bilköer och flängande mellan olika platser är den här tjänsten perfekt då alla möten sker digitalt.Vi erbjuderDu får jobba med världsledande lösningar högt skattade i branschen. Lösningar som är högaktuella här och nu men som också följer med in i framtiden.Våra medarbetare är vår viktigaste framgångsfaktor och som anställd får du åka och träffa leverantörer både i Storbritannien och USA. Vi har en bra samanhållning och vi tror att om man trivs ihop så arbetar man också bättre tillsammans. Vi värdesätter AW och kickoffer!Krav på personFör att passa bäst i rollen tror vi att du har arbetat med uppsökande försäljning b2b där du varit fullt ansvarig för hela säljprocessen från prospektering till signering av avtal.Du ser en långsiktighet i ditt nästa arbete. Vi säljer mjukvaror och som säljare visar du vad kunden kan uppnå genom att använda våra lösningar, vilket kräver att du är tålmodig i ditt arbetssätt och arbetar strukturerat.Det är meriterande om du arbetat med försäljning inom IT men det är inget krav för att söka tjänsten.2021-04-14Start: Omgående enligt överenskommelseOmfattning: Heltid och tillsvidarePlats: Byängsgränd 22, ÅrstaFöretagspresentationFöretagspresentationVårt koncept är att tillhandahålla de absolut bästa lösningarna inom IT för att underlätta arbete och öka lönsamheten hos våra partners.Vår vision är att i alla branscher är IT en viktig del av verksamheten, det ska inte vara besvärligt eller omständligt att underhålla IT. Med vår kompetens och våra verktyg vill vi att alla branscher ska effektiviseras.Vi är idag 12 anställda som sitter i fräscha lokaler i Årsta, södra Stockholm. Vi omsätter drygt 40 mkr och har varit lönsamma varje år sen starten 2011.Om PerformIQPerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på 072-157 27 76 alt. mattias.soderberg@performiq.se . Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2021-04-30Performiq AB5691713