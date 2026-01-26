Innesäljare- Stockholm, Göteborg eller Linköping
Är du en driven kommunikatör som älskar att skapa affärsmöjligheter via telefon? Vi söker dig som vill göra skillnad för företag genom att boka möten med fokus på att skapa bättre säkerhetslösningar hos befintliga och potentiella företagskunder!
Sparc Groups dotterbolag DirectPartner Stockholm, Läns Alarm Göteborg och Linköping är regionpartners till Securitas Direct med fokus på tekniska säkerhetslösningar till företag.
Om tjänsten Som innesäljare med fokus på telefonbokning spelar du en nyckelroll i vår säljprocess. Du blir expert på att skapa kontakt med befintliga och potentiella kunder, förstå deras behov och boka möten till våra säljare. Du är en viktig del i att hjälpa företag att ta steget mot bättre, tryggare och mer kostnadseffektiva säkerhetslösningar.
Placering: Stockholm, Göteborg eller Linköping (ange önskad ort vid ansökan) Anställning: Heltid Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Aktivt ringa upp och skapa kontakt med beslutsfattare hos befintliga och potentiella kunder/företag.
Boka möten för våra seniora säljare
Kvalificera kunders behov och ge relevant information om våra säkerhetslösningar
Dokumentera samtal och uppföljningar i CRM
Bidra till teamets mål och följa upp mot uppsatta KPI:er
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning via telefon, kundkontakt eller mötesbokning
Trivs med att ringa och är kommunikativ både i tal och skrift
Är målorienterad och uppnår resultat genom struktur och engagemang
Talar och skriver svenska obehindrat (meriterande med engelska)
Är en lagspelare med positiv attityd
Då vi är ett säkerhetsföretag får du inte ha anmärkningar eller förekomma i RPS brottsregister. Kontroll från belastningsregistret kommer att göras under processen.
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom B2B-försäljning eller säkerhetsbranschen Erfarenhet av CRM-system och dokumentation utifrån försäljning och uppföljning
Det här erbjuder vi
En utvecklande roll i ett ambitiöst team
Möjlighet att påverka din vardag och din utveckling
Konkurrenskraftig lön + eventuella bonus
Support, utbildning och coachning för att nå dina målOm företaget
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Så ansöker du:
Vi lägger stor vikt vid personlighet så skicka ett personligt brev där du berättar varför du är rätt person för denna roll samt specifisera vilken stad du söker till; Stockholm, Göteborg eller Linköping.
Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in ditt ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7112888-1807667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347), https://sparcgroup.teamtailor.com
Finnboda Varvsväg 9 (visa karta
)
131 73 NACKA Arbetsplats
Sparc Group AB Jobbnummer
