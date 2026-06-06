Innesäljare x 2
Made for Sales Nordic AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Made for Sales Nordic AB i Stockholm
, Karlstad
, Sundsvall
, Uddevalla
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi på Edenred Sweden vill vara glädjespridaren i svenskt arbetsliv och är övertygade om att glada medarbetare ger glada affärer. Därför erbjuder vi må bra-konton som arbetsgivare kan fylla med en eller flera förmåner inom måltid, friskvård och incitament/gåvor.
Edenred med mottot "Enrich connections. For good", är noterat på aktiebörsen Euronext Paris är verksamt i 46 länder med närmare 10 000 anställda och hanterar transaktioner till ett värde av 30 miljarder euro årligen, främst via digitala format. Vi kallar det för "Sunshine in your wallet" och nu letar vi efter nya kollegor som ska hjälpa oss att skina.
Nu har vi på Made for Sales för femte året i rad fått i uppdrag att hitta två juniora och målinriktade innesäljare till säljteamet & vi hoppas det blir Du är en av dem! Vi vänder oss till dig som precis tagit studenten eller kanske hunnit jobba något år efter studenten, dvs det här uppdraget är perfekt för dig som är i början av din karriär och vill få försäljning på CV ́t och bli grym på att initiera kontakt över telefon.
Uppdraget som innesäljare startar med introduktionsutbildning den 7 September och pågår fram fram till 23 December, heltid 37,5 timmar/vecka.
Du kommer att arbeta med Edenreds julförsäljning i form av gåvokortet, Delicard. Delicard är ett uppskattat förmånligt gåvokort som arbetsgivare kan ge bort i julklapp till sina anställda och kunder där man i en portal själv får välja sina gåva. Du säljer både till befintliga återkommande kunder och initierar nya kontakter.
Är det här du?
Vi söker dig som är bekväm med att använda telefonen som ditt främsta redskap och som vågar utmana dig själv. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du gärna tar egna initiativ till att lösa uppgifter. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Du är positiv, social, tävlingsinriktad och har viljan att sträva efter att nå personliga mål såväl som teammål. Det är inget krav att du har jobbat med försäljning via telefon tidigare då du i starten av uppdraget får en hel veckas säljutbildning där du lär dig allt om kontakttagande, behovsanalys, presentation och avslut.
Du kommer att ingå i ett säljteam som arbetar målinriktat och fokuserat där du får mycket coachning och pepp för att nå dina och teamets mål. Ditt främsta fokus är att kontakta kunder över telefon för att presentera och sälja in Delicard som julgåva. Förutom kontakt med befintliga kunder kommer du även att ringa nya kunderVill du göra det här?
Du erbjuds en utvecklande roll där du får möjlighet att vässa din förmåga att initiera kontakter med kunder över telefon. Edenred ger dig en kanonbra introduktion med företagsanpassad utbildning i försäljning, kundbemötande och service. Efter dina 3,5 månader som innesäljare har du byggt på dig värdefulla erfarenheter som gör att du blir än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Uppdraget har dels en bra grundlön och fina möjligheter till god provision.
Arbetet utförs på plats hos Edenred i Liljeholmen, i ljusa vackra lokaler tillsammans med inspirerande kollegor och ledare som får dig att utvecklas.
Uppdraget är tidsbegränsat och kommer starta den 7:e september och pågå fram till 23 december.
Intervju med Försäljningschef på Edenred är redan veckan innan midsommar så snabba ryck med att skicka in ansökan om du är intresserad.
Skicka ansökan direkt och visa även ditt intresse genom att skicka ett sms till ansvarig rekryterare Lisen Olander på 0707 22 33 46
Edenred är en ledande digital plattform för tjänster och betalningar för människor på jobbet i över 45 länder. Våra 10 000 anställda arbetar varje dag för att göra arbetslivet till en bättre plats för alla. En som är säkrare, mer effektiv och mer användarvänlig. Med värdeord som Passion for customers, Respect, Imagination, Simplicity och Entrepreneurial Spirit skapar vi en arbetsplats för alla som vill växa och vill utvecklas i sitt yrkesliv.Tack vare de globala tekniska tillgångarna förvaltade koncernen 2022 nära 38 miljarder euro i affärsvolym, främst via appar, onlineplattformar och kort. Edenred är noterat på Euronext Paris-börsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Made for Sales Nordic AB
(org.nr 556790-0286)
Liljeholmsstranden 3 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Edenred Kontakt
Försäljningschef
Lisen Olander lisen.olander@madeforsales.se 0707223346 Jobbnummer
9951016