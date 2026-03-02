Innesäljare / Uthyrare till Ramirent!
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Är du en person som gillar kundkontakt? Har du ett intresse för service och vill arbeta i en omväxlande och fysiskt aktiv roll? Då kan tjänsten som innesäljare / uthyrare på Ramirent vara något för dig!
Information om tjänsten
Ramirent är en ledande uthyrningsleverantör av bygg- och anläggningsutrustning i Norden och Baltikum. Företaget erbjuder flexibla lösningar och hög servicekvalitet för både små och stora byggprojekt.
Professionals Nord söker i samarbete med Ramirent en Innesäljare / uthyrare, detta är en direktrekrytering och du kommer att bli anställd direkt av Ramirent. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Ramirents önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
Variationsrik vardag - Arbeta med allt från kundkontakt till hantering av maskiner och utrustning, där ingen dag är den andra lik.
Utvecklingsmöjligheter - Lär dig nya saker och väx i en strukturerad och välorganiserad arbetsmiljö hos en ledande branschaktör.
Härlig gemenskap - Bli en del av ett engagerat team där samarbete och prestigelöshet står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som innesäljare / uthyrare blir du en del av Ramirents team i Södertälje. Du kommer att vara en central del av den dagliga verksamheten och ha ansvar för att hjälpa kunder via telefon, e-post och i butik. Du assisterar kunder i att hitta rätt maskiner och utrustning för deras projekt och säkerställer att ordrar registreras korrekt i system. Arbetet innefattar även hantering av in- och utleveranser av maskiner och utrustning, vilket kan innebära både små och tunga lyft. Rollen passar dig som trivs i en praktisk och varierad arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Aktiv kundkontakt genom telefon, mejl och fysiskt möte i butik.
Hantera och registrera beställningar i systemet.
Rekommendera och ge råd om maskiner och utrustning.
Lasta och lossa maskiner, ibland med hjälp av andra.
Rengöra och tvätta maskiner och verktyg efter uthyrning.
Samarbeta med transportörer för att säkerställa leveranser.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av arbete i ett serviceyrke.
Grundläggande IT-kunskaper.
Svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet inom maskinuthyrning eller kunskap om maskiner. Det är även meriterande om du sedan tidigare innehar truck-kort.
För att trivas som innesäljare / uthyrare hos Ramirent är du en serviceinriktad och ansvarstagande person som gillar att möta kunder och skapa förtroende. Du är strukturerad, noggrann och flexibel, redo att ta dig an varierande arbetsuppgifter med ett prestigelöst förhållningssätt. Din positiva inställning, nyfikenhet och vilja att lära nytt gör att du snabbt kommer in i rollen och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Södertälje
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
#Ramirent, #Kundservice Så ansöker du
