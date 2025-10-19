Innesäljare till växande kommunikationsföretag
Talent & Partner AB söker en Innesäljare till ett företag inom kommunikation och digital marknadsföring.
Om rollen:
Du blir en nyckelspelare i ett ambitiöst säljteam som arbetar med rådgivande försäljning via telefon och digitala kanaler. Du kontaktar företag, identifierar behov och erbjuder kreativa kommunikationslösningar.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Kontakta prospekt och presentera företagets tjänster.
Arbeta mot tydliga försäljningsmål.
Bygga långsiktiga relationer med kunder.
Samarbeta med produktion och marknad för leverans av uppdrag.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna via telefon.
Är nyfiken, målinriktad och gillar att skapa affärer.
Har förmåga att uttrycka dig professionellt i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Fast lön + provision.
Utvecklingsmöjligheter i ett framgångsrikt företag.
Trygg och trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor.Så ansöker du
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
