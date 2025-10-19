Innesäljare till växande kommunikationsföretag

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-19


Innesäljare till växande kommunikationsföretag
Talent & Partner AB söker en Innesäljare till ett företag inom kommunikation och digital marknadsföring.
Om rollen:
Du blir en nyckelspelare i ett ambitiöst säljteam som arbetar med rådgivande försäljning via telefon och digitala kanaler. Du kontaktar företag, identifierar behov och erbjuder kreativa kommunikationslösningar.

Arbetsuppgifter
Kontakta prospekt och presentera företagets tjänster.

Arbeta mot tydliga försäljningsmål.

Bygga långsiktiga relationer med kunder.

Samarbeta med produktion och marknad för leverans av uppdrag.

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna via telefon.

Är nyfiken, målinriktad och gillar att skapa affärer.

Har förmåga att uttrycka dig professionellt i tal och skrift.

Vi erbjuder:
Fast lön + provision.

Utvecklingsmöjligheter i ett framgångsrikt företag.

Trygg och trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor.

Så ansöker du
Ansök genom att skicka CV och personligt brev till work@talentpartner.se. Urval sker löpande!

Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563518

