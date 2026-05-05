Innesäljare till växande etikettrycker
Jobba med kundrelationer, problemlösning och tryck
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad innesäljare som vill bli en viktig del av vårt team i Helsingborg. Hos oss handlar försäljning lika mycket om relationer, rådgivning och lösningar som om offerter och order.
Kort om oss
Jinnestål Etikett AB är ett familjeägt etikettryckeri med starkt fokus på kvalitet, ansvar och långsiktiga kundrelationer.
Vi arbetar med både flexotryck och digitaltryck och hjälper kunder inom en rad olika branscher - från livsmedel till industri.
Hos oss är beslutsvägarna korta, engagemanget högt och kulturen familjär och entreprenöriell. Vi växer, men vill göra det på rätt sätt - med nöjda kunder och ett team som trivs.
Om rollen
Som innesäljare hos oss har du en central roll i vardagen. Du är ofta första kontakten för våra kunder och hjälper dem hela vägen - från första förfrågan till färdig order.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera kundförfrågningar
Räkna på jobb och ta fram offerter
Stödja säljarna i deras arbete
Orderregistrering och uppföljning
Kundkontakt via telefon och mejl
Samordning med produktion och grafiker
Rådgivning kring material, utförande och lösningar
Merförsäljning där det skapar värde för kunden
Det här är inte en ren administrativ roll - du löser problem, ger råd och bygger relationer.
Vem vi söker

Publiceringsdatum 2026-05-05

Kvalifikationer
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av kundkontakt och/eller försäljning
Erfarenhet från tryckeri, grafisk produktion eller liknande
Kunskap om tryckmetoder, material eller papper
Erfarenhet av affärssystem eller kalkyleringDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad - du håller ordning även när det händer mycket
Serviceinriktad - kunderna kommer gärna tillbaka till dig
Lösningsorienterad - du ser möjligheter snarare än problem
Noggrann - detaljer spelar roll
Kommunikativ - tydlig, trygg och lyhörd
Vad vi erbjuder
Ett litet och sammansvetsat team med familjär stämning
En roll med variation och ansvar
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
En stabil arbetsgivare i en bransch som fortsatt spelar stor roll
Närhet till beslut och påverkan på ditt arbete
Praktisk information
Tjänst: Heltid
Placering: Helsingborg
Start: enligt överenskommelse
Ansökan skickas via mejl
Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
E-post: gustav@jinnestal.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jinnestål Etikett AB
(org.nr 556654-3418), https://www.jinnestal.se/
Diabasgatan 6 (visa karta
)
254 68 HELSINGBORG Arbetsplats
