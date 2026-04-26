Innesäljare till vår kund söder om Stockholm
Om tjänsten
Vi söker en engagerad och driven innesäljare för vår kund belägen söder om Stockholm. Har du ett starkt intresse för försäljning och kundrelationer? Då kan detta vara jobbet för dig!
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som innesäljare kommer du att spela en viktig roll i vårt säljteam med ansvar för kundkontakt och försäljningsprocesser. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Presentera och sälja pågående kampanjer och sortiment
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Samordning av försäljning mot små och medelstora företag
Genomföra behovsanalyser och föreslå passande lösningar för kunder
Administrera försäljningsaktiviteter och uppdatera CRM-systemet
Kvalifikationer och egenskaper
För att lyckas i denna roll ser vi att du har följande kvalifikationer och egenskaper:Kvalifikationer
Erfarenhet inom försäljning, gärna B2B
Goda kommunikationsfärdigheter i svenska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av CRM-system
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom innesälj
Kompetens inom digitala säljverktyg
Vad vi erbjuder
Vår kund erbjuder ett stimulerande arbete i en dynamisk miljö. Du får möjlighet till:
Planerad onboarding och utbildning i sortiment och system
Konkurrenskraftig lön
Personlig och professionell utveckling
En trygg och inkluderande arbetsplats
Tillträde och arbetsvillkor
Tillträde i maj på konsultbasis med chans till övertag efter 6 månader.
Arbetstider: Vardagar 08-16Ersättning
Fast lön enligt överrenskommelse.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som innesäljare? Ansök redan idag via Teamtailor! Intervjuer sker löpande.
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen grundades 2001 och tillhandahåller personal inom transport, lager/industri och kontor. Vår verksamhet är baserad i Stockholm med kollektivavtal sedan 2004. Vårt mål är att leverera högsta kvalitet och service till våra kunder. Läs mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com. Så ansöker du
