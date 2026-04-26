Innesäljare till vår kund i Storvik!
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2026-04-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Gävle
, Sandviken
, Hofors
, Söderhamn
, Östhammar
eller i hela Sverige
Brinner du för långsiktiga kundrelationer och tekniska lösningar? Vår kund i Storvik letar just nu efter en engagerad och driven innesäljare. Ta chansen att bli en del av ett globalt teknikföretag - skicka in din ansökan redan idag då urvalet sker löpande!Publiceringsdatum2026-04-26Om tjänsten
I Storvik, nordväst om Sandviken, finns en viktig produktions- och serviceanläggning. Här bedrivs motor- och generatorservice, där anläggningen erbjuder avancerad service, underhåll och reparationer av elmotorer, generatorer, frekvensomriktare och drivsystem för kunder inom industri och energi.
Vår kund är en global ledare inom motorer och drivsystem och driver utvecklingen mot en mer produktiv och hållbar framtid. Med fokus på prestanda, tillförlitlighet och energieffektivitet säkerställer dem trygga och livscykeloptimerade drifter i hela Sverige.
I din roll som innesäljare hos blir du en del av deras säljteam där du kommer att samarbeta med utesäljare, bid-managers och servicepersonal. Du kommer att ha det huvudsakliga ansvaret för deras C/D-kunder genom att bibehålla kundrelationen och utöka affären.
Du erbjuds
En central roll hos ett av Sveriges största globala företag med goda möjligheter till vidareutveckling.
En gedigen introduktion där du omges av ett engagerat och erfaret team.
En dedikerad konsultchef som finns där för stöttning och coachning under din konsulttid.Dina arbetsuppgifter
I din roll som innesäljare kommer du proaktivt arbeta med att hantera och utveckla relationer med en dedikerad kundbas. Vidare kommer du att identifiera affärsmöjligheter och säkerställa hög kundnöjdhet genom effektiv kommunikation och teknisk rådgivning.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Vara huvudkontakt för C/D-kunder via mail, telefon och digitala möten
Identifiera och driva merförsäljning av produkter och tjänster
Bygga och upprätthålla långsiktiga kundrelationer
Utarbeta offerter och säkerställa orderuppföljning
Samarbeta tätt med utesäljare för kundavstämningar
Hantera daglig kundkommunikation och dokumentation i affärssystem
Vi söker dig som
Har ett tekniskt intresse
God kommunikativ förmåga och trivs med skapa relation med kunder
God datorvana och goda kunskaper i office-paketet
Talar och skriver obehindrat på svenska och har grundläggande kunskaper i engelska då arbetsuppgifterna kräver det
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med tekniska produkter eller lösningar
Har tidigare erfarenhet av service och kundkontakt där du skapat relationer med kunder
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Målmedveten
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P5I7MN". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Jobbnummer
9876083